Tyrese Haliburton se culpa por derrotas do Pacers: “Frustrado comigo mesmo”

Tyrese Haliburton tem sido o símbolo do início de temporada com mais derrotas do que vitórias do Indiana Pacers. O jovem astro passa por uma fase ruim, enquanto a equipe só venceu oito dos 18 primeiros jogos da campanha. Nessa segunda-feira, logo depois da vitória contra o New Orleans Pelicans, ele discutiu o seu momento técnico. Mais do que isso, assumiu a culpa pela campanha decepcionante do time.

“Vencer é um bom sentimento, pois, no fim das contas, é tudo o que importa para mim. Acho que a minha performance individual está abaixo, mas, se vencermos, isso não me interessa. Estou frustrado comigo mesmo porque sinto que, se estivesse jogando como sei que posso, teríamos vencido vários desses jogos que perdemos. Isso é o que me incomoda”, desabafou o armador, após o triunfo por 114 a 110.

A disposição de Haliburton em falar sobre a sua fase teve a ver com o seu desempenho em quadra. Afinal, ele fez uma de suas melhores atuações na temporada. Anotou 34 pontos e 13 assistências na vitória, enquanto só cometeu dois erros de ataque. Além disso, converteu 12 dos seus 23 arremessos de quadra. O jovem atleta indica que a melhora passa por uma mudança de comportamento pessoal.

“As pessoas me mandam vídeos dos jogos. A minha linguagem corporal, assim como a minha atitude, tem sido péssima. E entendo que vai ser difícil sair dessa fase com essa conduta. Então, eu tenho que controlar o que posso. Os meus arremessos nem sempre vão cair. Mas posso ser melhor com a minha energia, esforço e postura dentro de quadra”, admitiu o líder do Pacers.

Alegria

Resultados individuais e coletivos, muitas vezes, andam de mãos dadas nos esportes. As más atuações de Tyrese Haliburton levam a derrotas do Pacers. E esses reveses, como resultado, levam a mais atuações ruins do jogador. Então, como é possível sair de um cenário com tons de ciclo vicioso? A resposta para o astro está, antes de tudo, em sua essência como jogador.

“Eu tenho que manter a minha alegria em jogar basquete, antes de tudo. Todos dizem para ser feliz e divertido, mas não é tão fácil assim quando você perde todas as noites. Quando não está jogando bem. Tenho amor e apreço por tudo o que fiz nesse jogo e o que o basquete me deu na vida. Preciso jogar com essa alegria porque realmente amo esse esporte”, refletiu o atleta de 24 anos.

Está claro que Haliburton não passa por um bom momento não só dentro, mas fora de quadra. No entanto, ele conta com aliados importantes para reencontrar a sua paz: os colegas de elenco. “Acho que a frustração traz o peso de sentir o basquete como uma obrigação e trabalho. Mas tenho que lembrar que amo essa organização e os meus companheiros de time também”, completou.

Vai passar

Todos os jogadores passam por fases ruins na carreira. Afinal, dá para compreender ter oscilações em uma área que demanda tanto do físico e mental. Mas também é certeza que os grandes jogadores superam esses instantes e retornam mais fortes em vários aspectos. Essa é a mentalidade de Haliburton. A sua atuação contra o Pelicans, por fim, só prova que tem todas as condições de dar a volta por cima.

“É claro que é ótimo ver os arremessos caírem, para variar um pouco. E, sobretudo, isso é um sinal do que posso fazer. Sei que, quando passar por essa má fase, vou dar risada com vocês me lembrando de como estava agora. Ninguém vai se importar com isso. Por isso, para mim, a regra é só se manter verdadeiro com quem sou enquanto jogador”, concluiu a referência de Indiana.

