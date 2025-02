Tyler Herro elogia Andrew Wiggins: “Sabemos o que ele faz”

Tyler Herro está muito feliz em ser companheiro de Andrew Wiggins no Miami Heat. O ala foi o grande retorno da troca que levou Jimmy Butler para o Golden State Warriors. Apesar de perder o maior jogador da franquia nos últimos anos, o ala-armador rasgou elogios ao campeão da NBA de 2022.

Em uma entrevista para o portal Basketball Insiders, Herro falou sobre como admirava o novo companheiro mesmo antes de entrar na NBA.

“Sou, acima de tudo, um grande fã dele. Antes mesmo de entrar na NBA aliás. Me lembro de ver seus vídeos e os mixtapes dele na época do ensino médio. Então, é um cara que pode nos agregar demais por aqui. Estou muito animado. Agora é a hora de garantir que ele se sinta em casa em Miami e possa continuar nos ajudando muito”, afirmou.

Herro também falou sobre conhecer o atleta pessoalmente antes da chegada dele ao Heat. Para ele, além da quadra, Wiggins é uma grande pessoa.

“É claro que o mais importante é a quadra de basquete, todos nós sabemos disso. Mas ele é também uma ótima pessoa, nós nos conhecemos de antes, sei do quão bom ele é. Então, para mim é uma adaptação super fácil, gosto muito dele e estou ansioso para ser seu companheiro de equipe”, garantiu.

Desde que a troca aconteceu, Andrew Wiggins atuou cinco vezes pelo Miami Heat, quatro delas ao lado de Tyler Herro. É verdade que o acordo que levou Butler embora aumentou uma fase ruim de um time que não conseguiu em nenhum momento se consolidar em 2024/25. Mas seus números não tem sido ruins.

Suas médias são de 18.4 pontos, 5.4 rebotes, 2.8 assistências, 1.2 toco e um roubo de bola. O grande problema tem sido a eficiência, em um ataque que não tem andado. Afinal, acertou apenas 37.7% de seus arremessos gerais e tem pouco mais de 30% nas bolas de três. Sua defesa e intensidade, no entanto, tem sido muito elogiadas.

Além de Wiggins, Miami também recebeu Kyle Anderson e Davion Mitchell durante a trade deadline. Os outros reforços também foram elogiados por Herro.

“Os três são ótimos caras. Você fica feliz quando recebe esse tipo de ajuda. São companheiros de equipe incríveis e grandes jogadores. Então, ganhamos muito em todos os lados com essas adições”, concluiu o astro.

Com bom relacionamento, agora a franquia espera que isso se reflita em quadra. Desde que a troca de Jimmy Butler por Andrew Wiggins aconteceu, Miami venceu apenas duas vezes em oito partidas. Isso fez a franquia despencar na tabela do Leste. Com 26 triunfos em 56 jogos, o time é o nono colocado da conferência.

