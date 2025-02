Ex-Warriors, Andrew Wiggins projeta “capítulo novo” com o Heat

Todo fim de ciclo, ao mesmo tempo, é o início de outro. Por isso, Andrew Wiggins encara a troca do Golden State Warriors para o Miami Heat como uma porta que se abriu. O ala foi campeão pelo time de San Francisco como uma atleta crucial, mas já não vivia o seu melhor momento na franquia. Embora admita que não esperasse ser negociado, ele encara a mudança de ares como uma oportunidade.

“Você acompanha os rumores de trocas, mas isso é a NBA. Nós nunca pensamos que vai acontecer até que acontece. É difícil, mas essa liga é um negócio. E, assim que recebi a notícia, eu soube que seria um capítulo novo em minha vida e carreira. Estou ansioso e animado para isso. Temos ótimos técnicos e uma torcida fantástica. Acho que podemos fazer algo especial aqui”, afirmou o veterano, em sua apresentação na nova equipe.

Wiggins é o principal jogador que desembarcou no Heat depois da trade deadline. Foi a base do pacote que o time aceitou para liberar o astro Jimmy Butler para o Warriors. O mercado da liga vê o ala como um jogador produtivo com um contrato aceitável, então tem valor para uma nova troca. Apesar disso, ele não esconde que gostaria de ficar muito tempo na nova equipe.

“Todos os times anteriores da minha carreira, em Minnesota e Golden State, trouxeram experiências com as quais aprendi muito. Eu tive ótimos momentos não só dentro, mas também fora das quadras. Por isso, espero a mesma coisa aqui em Miami. Quero seguir crescendo e aprendendo com situações diferentes que vão me ajudar no futuro”, projetou o novo titular do Heat.

Encaixe

Entre Heat e Warriors, Andrew Wiggins vai oscilar entre dois dos times mais particulares da liga em termos de estilo de jogo. O ala era parte de um sistema ofensivo de intensa movimentação de bola e atletas em Golden State. Em Miami, enquanto isso, trabalhará com um dos técnicos mais inventivos da liga: Erik Spoelstra. Ele sabe que não é uma missão fácil, mas aposta que vai ser um encaixe ideal na nova equipe.

“Eu sou capaz de jogar em qualquer estilo. Golden State, por exemplo, tinha um estilo bem particular e me encaixei muito bem. Há algumas semelhanças com a dinâmica de Bam [Adebayo] e Tyler [Herro]. Além disso, me considero um defensor muito versátil que pode marcar várias posições. Creio, então, que vou me encaixar bem. Estou bem ansioso para ver como vai funcionar”, avaliou o all-star em 2022.

Wiggins, mais do que isso, desembarcou em Miami sabendo o que é preciso para fazer sucesso na franquia. “Miami é uma organização vencedora, que faz as coisas da forma certa. Por isso, quando você chega aqui, tem que estar pronto para trabalhar. Afinal, a cultura dessa franquia é sobre isso. Vitórias e sucesso são produtos, acima de tudo, do trabalho duro e constante”, resumiu.

Novo técnico

Trabalhar com Spoelstra costuma ser uma experiência elogiada por vários jogadores. A inventividade e flexibilidade do técnico, afinal, tira o máximo dos elencos que treina. Wiggins, no entanto, fez questão de falar muito bem de outro técnico durante a sua entrevista de chegada ao Heat. Por mais que tenha outros treinadores na carreira, o veterano nunca vai esquecer a influência de Steve Kerr em sua vida e carreira.

“Steve foi incrível para mim. É um grande treinador e, mais do que isso, um bom amigo que levo para o resto da vida. A nossa relação só cresceu a cada ano em que estive lá, independentemente da situação do time. Só tenho amor por esse cara e, por isso, sou muito agradecido pelo apoio que deu à minha carreira”, concluiu o jogador de 29 anos.

