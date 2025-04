Tyler Herro e Darius Garland esquentam série de playoffs com provocações

O terceiro jogo da série entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat promete ter um clima quente. Em particular, entre dois dos principais jogadores das equipes. Tyler Herro e Darius Garland iniciaram uma troca de farpas pela imprensa desde o fim da segunda partida da série. Tudo começou porque o armador ofereceu uma informação honesta (até demais) sobre a estratégia dos líderes do Leste no confronto.

“Nós queremos tirar proveito e jogar em cima de Tyler. O nosso plano é cuidar da posse de bola, não operar em espaços muito curtos e explorar os piores defensores de Miami, como Tyler. Então, vamos para cima deles”, disparou o astro do Cavs. O comentário foi visto com surpresa e como algo muito desnecessário. Por isso, todos já interpretaram como uma provocação ao adversário.

Essa história, no entanto, não é tão inesperada assim para quem vem acompanhando a série. Afinal, Herro e Garland tiveram vários “bate-bocas” em quadra durante as duas primeiras partidas. É possível que esse encontro não volte a ocorrer no terceiro jogo, pois o atleta de Cleveland é dúvida por uma lesão no dedo. Mesmo assim, o titular do Heat não perdeu a chance de responder a declaração.

Publicidade

“Um plano de jogo é um plano de jogo. Mas falar com a imprensa diz muito sobre quem é Darius. Não tenho problemas com isso, pois, no fim das contas, tudo é competição. O meu problema de verdade é que alguém que não defende nada fale algo assim. Porque esse cara não marca ninguém”, rebateu o ala-armador, em entrevista coletiva nessa sexta-feira.

Leia mais sobre Tyler Herro

Rota da mina

Para quem estuda as estatísticas da série, o comentário de Darius Garland sobre Tyler Herro também não surpreendeu tanto. É uma estratégia clara. Jogadores do Cavaliers tentaram 31 arremessos com o ala-armador como principal defensor nos dois jogos da série. E tiveram enorme sucesso, pois registraram 58% de aproveitamento nos lances. Mas, para o titular de Miami, tudo não passa de uma provocação barata.

Publicidade

“Eu não estou preocupado com Darius, para ser sincero. A minha preocupação, acima de tudo, é vencer. Nós estamos de volta a Miami e temos que ganhar essas duas partidas em casa. Então, o que ele tem a dizer sobre mim realmente não poderia me interessar menos. Tudo vai se resolver, afinal, dentro de quadra a partir de amanhã”, projetou o pontuador de 25 anos.

É comum que um comentário como esse sirva como fator de motivação nos bastidores do adversário. Herro, no entanto, não dá nem esse valor à provocação de Garland. “Já tenho muito ‘combustível’ em mim. A minha motivação vem de dentro do vestiário, da organização. Portanto, não preciso que nenhum cara me dê mais motivos para jogar porque falou alguma besteira”, concluiu.

Publicidade

Mexeu com todos

Os comentários de Garland podem até não servir de motivação para Herro, mas bateu forte no elenco do Heat. A equipe já precisa vencer, no mínimo, um dos dois jogos em casa para manter-se “vivo” na temporada. E ainda encarou as palavras do adversário como uma ofensa a todos. O pivô Bam Adebayo deixou claro que a declaração foi um ataque coletivo.

“Eu tenho muito respeito por Tyler, antes de tudo. Ele chegou a essa equipe com uma atitude diferente e, desde então, só progrediu como jogador. Já ouviu muitas críticas, mas isso só fez com que ficasse mais forte. Então, ele está pronto para responder em quadra. E Darius, ao mesmo tempo, não pode se esconder. Ele falou e todos nós levamos para o lado pessoal”, avisou o especialista defensivo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA