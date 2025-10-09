Troca de Giannis Antetokounmpo: “Vencer com o Bucks será difícil”

O astro Giannis Antetokounmpo pode deixar o Milwaukee Bucks em troca. De acordo com vários rumores, o grego estaria com os dias contados no time de Milwaukee. No entanto, o jogador não quer sair antes de tentar vencer com a sua atual equipe. Ele sabe das dificuldades, mas vai tentar de tudo para evitar uma negociação.

Giannis Antetokounmpo está com 30 anos e já deixou bem claro que quer ser campeão da NBA mais uma vez. O problema, entretanto, está na qualidade do elenco do Bucks. Após vencer o título da liga em 2021, só sobrou ele de titular, enquanto o reserva Bobby Portis é o único colega que fez parte daquele grupo vencedor.

Hoje, a situação é bem diferente. Afinal, até Damian Lillard, que chegou ao Bucks para ajudar Antetokounmpo em mais um título, já foi embora após dois anos. O elenco é fraco, cheio de falhas e Giannis é quem faz a diferença entre ser um time de loteria e brigar por vaga aos playoffs da NBA.

Mas apenas ir aos playoffs não motiva mais Antetokounmpo, já que o Bucks caiu na primeira rodada nos últimos três anos. E detalhe: com boa parte daquele elenco que foi campeão há quatro anos. Ele quer vencer, mesmo que tenha de sair em uma troca em breve.

“Já falei isso várias vezes: eu quero estar em um time com chances de vencer”, disse Giannis Antetokounmpo, em coletiva. “Mas eu acredito nesse time, nos meus colegas. Eu estou aqui para liderar o time até onde pudermos. Vai ser difícil vencer, mas vamos levando dia após dia. Então, tudo o que for além disso, não importa muito”.

Apesar de fazer o discurso de que quer seguir no Bucks, Giannis Antetokounmpo não descarta uma troca.

“Eu venho conversando com os meus colegas, com as pessoas que respeito e amo, que o momento em que eu entrar em quadra, que eu estiver de uniforme, o resto não importa. Estou pronto para seguir contra tudo o que for. Mas se daqui seis ou sete meses eu mudar minha ideia, acho que é humano, também”.

Giannis não quer deixar o Bucks, mas sabe que sua ideia de vencer não “casa” com ficar no time. Ele viu a equipe treinando e jogando na pré-temporada da NBA, mas o que faz é dar um voto de confiança na direção por uma melhora do grupo. Sair sem tentar está longe de seu objetivo, então vai jogar para dar ao grupo uma chance.

Ideia de deixar o Bucks em troca

Mas Giannis Antetokounmpo revelou que ficou “tentado” por uma troca na agência livre da NBA, após ver os movimentos do Bucks. Ele falou sobre a ideia após o jornalista Shams Charania, da ESPN, divulgar que o New York Knicks tinha interesse em um negócio.

“É uma tentação, que começa quando a temporada acaba, mas vai até quando a outra campanha começa”, disse Giannis Antetokounmpo. “Muita gente vai tentar chegar em mim ou no meu agente sobre uma chance de acontecer. Mas, no fim do dia, eu vou tomar a decisão. E a minha decisão hoje é que eu tenho um compromisso com o time e eu estou aqui”.

Duas vezes MVP da NBA, Antetokounmpo está no Bucks desde 2013. Por enquanto, ele segue no time. Mas se até o fim de janeiro a equipe não estiver com chances reais de ir aos playoffs, isso pode mudar.

