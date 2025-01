Três times da NBA querem troca por jogador do Nets

Cam Johnson é um dos nomes do momento no mercado de trocas. Prova disso é o interesse de pelo menos três times da NBA no jogador do Brooklyn Nets. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, dois interessados são Memphis Grizzlies e Indiana Pacers. Além disso, Anthony Slater, do The Athletic, informou que o Oklahoma City Thunder está na disputa.

A provável saída de Johnson faz parte do trabalho de reconstrução do Nets. Desde o início da temporada, a franquia trocou Dennis Schroder, Shake Milton e Dorian Finney-Smith.

Porém, como os demais, ele deve ter um custo elevado. Isso porque, o ala elevou suas médias 19.5 pontos, 4.2 rebotes e três assistências. Desse modo, o Nets busca a melhor oferta possível, com a intenção de conseguir pelo menos duas escolhas de primeira rodada na troca.

Um dos times da NBA interessado em negociar com o Nets pelo jogador é o Pacers. O franquia, afinal, deseja uma reposição para Aaron Nesmith. O ala titular se lesionou no sexto jogo da temporada e deve retornar somente na segunda semana de janeiro. Enquanto isso, Ben Mathurin vem sendo utilizado na função.

O Pacers, inclusive, conta com ativos para a troca por Johnson. Além da escolha de primeira rodada em 2026, a franquia ainda tem todas as suas seleções dos anos seguintes. Por fim, Stein ainda indicou que Jarace Walker pode ser utilizado para completar o pacote.

O Grizzlies, por sua vez, é um dos times que mira Johnson há semanas. Na disputa pelo Oeste, a equipe busca se fortalecer por conta das lesões que atingem o elenco desde a temporada passada. Porém, o jornalista explicou que não sabe quão disposta está a franquia na busca pelo jogador. Ainda assim, os ativos de Draft são mais do que suficientes para agradar o Nets.

Por fim, Slatar completou a informação de Stein ao apontar o Thunder como interessado na troca com o Nets. Apesar da larga frente no Oeste, o time ainda deseja se reforçar para a disputa nos playoffs. Em especial, pelo volume de lesões que vem atingindo o elenco.

As notícias recentes, inclusive, afirmam que o GM Sam Presti tem explorado negócios com outras equipes. Como os demais, a franquia também conta com uma vasta quantia de escolhas de Draft, além de jogadores jovens que podem colaborar no aumento do pacote de troca.

