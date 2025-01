Três opções de troca para Nikola Vucevic

De olho no mercado da NBA, o Chicago Bulls tenta entender o que pode fazer na atual temporada. Após passar meses tentando envolver Nikola Vucevic e Zach LaVine em troca, o time pode rever suas opções. A vitória sobre o San Antonio Spurs no início da semana deu a entender que poderia brigar pelo play-in, mas é isso mesmo o que o Bulls quer?

Com um elenco cheio de jogadores das mesmas posições, pivô é algo mais raro em Chicago. Hoje, o Bulls conta com Nikola Vucevic e Jalen Smith na rotação. Mas entre os alas-armadores e armadores são muitas opções no banco. De fato, não é um time para lutar por nada além de play-in.

Enquanto isso, o Bulls dava sinais claros de que faria o famoso tank após a trade deadline. Afinal, sem a escolha de Draft garantida, a ideia seria piorar o atual elenco e retomar a pick, que está com o Spurs.

Publicidade

Por mais que o técnico Billy Donovan tenha dito que o Bulls queira brigar por vitórias, é pouco provável que Vucevic não esteja em uma troca até o dia 6 de fevereiro.

Pareceu um discurso para animar o torcedor, assim como o GM do Brooklyn Nets fez há cerca de dois meses. Mas a realidade é que, pouco depois, o Nets entrou em “liquidação”.

Então, preparamos aqui três opções de troca para o pivô Nikola Vucevic.

Publicidade

Golden State Warriors

Apesar de um início promissor e uma ideia com rotação enorme, o Warriors perdeu fôlego. Afinal, com 15 derrotas em 21 jogos, o time de San Francisco parece muito longe daquele que disputou os primeiros lugares do Oeste. Mas o que fazer? Ainda está em tempo de uma temporada de recuperação? E Jonathan Kuminga, quando volta?

Pois é. Muitas incertezas, um Stephen Curry em fase final de carreira e um técnico sem motivação. Embora Steve Kerr tente demonstrar algo diferente ali, seus sinais são muito claros: está cansado.

Aquele Warriors campeão e que assustava qualquer adversário não existe mais. Mas uma troca por Nikola Vucevic daria ao time mais opções hoje? É o que vamos tentar entender.

Publicidade

Vucevic é um pivô experiente e diferente daqueles que estão no Warriors. Ele arremessa de três, pega muitos rebotes, joga de costas para a cesta e atrai a marcação do adversário.

Leia mais

Mas o Warriors tem peças que poderiam agradar ao Bulls? Vamos pensar que a ideia seja mesmo o tank.

Publicidade

E o que um time assim gosta de receber em troca, especialmente por Vucevic? Bem, em geral, escolhas de Draft, jogadores jovens e experientes. Até parece básico, mas é a realidade do Bulls hoje.

Nem o torcedor mais otimista acredita que o time faça algo diferente hoje. Afinal, aquele Bulls que liderou o Leste em 2021/22 não existe mais. Apesar de a diretoria achar que nunca exista um momento para a implosão no elenco, o fato é que passou da hora. Por muito.

Publicidade

Então, se o Warriors der ao Bulls o que normalmente funciona para bater a troca, leva Vucevic.

Algo como Kevon Looney, Moses Moody e Kyle Anderson, além da escolha de primeira rodada de 2027, devem pagar a troca por Vucevic.

Los Angeles Lakers

Claro, o Lakers tem interesse em qualquer pivô que resolva problemas de rebotes e espaçamento. Uma das opções de troca mais baratas seria Jonas Valanciunas, mas Nikola Vucevic não sai tão caro assim.

Publicidade

Afinal, o jogador recebe US$20 milhões em 2024/25. Mas o que o Lakers pode oferecer hoje?

De novo, pensando em tank.

Rui Hachimura, o expirante de Christian Wood e a escolha de 2028 devem ser o bastante. Enquanto Hachimura é relativamente jovem (26 anos), seu contato acaba em 2025/26. Então, é algo que a diretoria consegue administrar bem. Wood é expirante. Poderia ficar, caso o Bulls precise dar descanso a Jalen Smith.

Publicidade

Não é a troca dos sonhos, mas é uma das opções válidas hoje.

Phoenix Suns

Tudo bem. O trio com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal é um problema. E não é dos bons.

São vários os jogos em que pelo menos um dele não estava disponível. Na última temporada foram 41 jogos (25 vitórias), enquanto em 2024/25 são 11 triunfos em 16.

Publicidade

Beal virou reserva e o Suns venceu bem seu primeiro jogo com a formação. Mas a ideia passaria por deixar o jogador desconfortável e aceitar a retirada da cláusula de troca, dando ao time mais opções.

No jogo seguinte, uma derrota amarga para o Charlotte Hornets, que não quer nada em 2024/25. Mas para piorar, Beal não vai abrir mão de seu acordo.

Então, é tentar troca com o que ainda pode sair. Neste caso, por Nikola Vucevic.

Jusuf Nurkic e Bol Bol, mais a esolha de 2031 por Vucevic serviriam. No entanto, Nurkic não agrada ao Bulls. Neste caso, uma troca tripla poderia acontecer com a presença do Washington Wizards e Jonas Valanciunas.

Publicidade

Assim, Nurkic iria para o Wizards, enquanto Valanciunas sairia para o Bulls. Claro, outros contatos poderiam ser envolvidos, mas a base seria aqui.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA