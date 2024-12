Trae Young faz marca histórica em vitória do Hawks sobre Bulls

O Atlanta Hawks bateu o Chicago Bulls por 141 a 133 em grande atuação de Trae Young na noite de quinta-feira (26). A partida, que aconteceu em Atlanta, teve uma grande virada dos donos da casa. Isso porque o Bulls vencia por 17 no início do último quarto. Mas a equipe de Chicago acabou sofrendo 50 pontos apenas naquele período, o que permitiu aos anfitriões virarem o embate.

Trae Young, com 27 pontos e 13 assistências no triunfo do Hawks sobre o Bulls, tornou-se o segundo jogador a atingir 11 mil pontos e quatro mil passes decisivos de forma mais rápida na história da NBA. Agora, ele só está atrás de LeBron James na lista.

Além de Young, Jalen Johnson brilhou mais uma vez. Ele somou 30 pontos, 15 rebotes e quatro assistências, enquanto De’Andre Hunter anotou 25 pontos saindo do banco de reservas. Por outro lado, Zach LaVine, em meio a rumores de troca, produziu 37 pontos. Jevon Carter (26) e Coby White (23), também se destacaram pelo time de Chicago.

O Hawks perdia por 124 a 107 na metade do quarto período. Então, três minutos depois, Trae Young acertou de três. Na sequência, Jalen Johnson roubou a bola e enterrou para virar o jogo em 128 a 126. A equipe de Chicago ainda tentou reagir, mas em vão. A partir da cesta de Johnson, Atlanta anotou 13 a 7, garantindo a vitória.

Apesar de o Bulls sair com a derrota para o Hawks, a direção de Chicago precisa piorar seu elenco para mater a escolha de Draft. A pick está com o San Antonio Spurs, mas com proteção top dez. Ou seja, o time de Illinois deve fazer algumas trocas nas próximas semanas para ter uma das piores campanhas do Leste.

Mas Chicago acertou 22 arremessos de três em 43 tentativas (51.2% de aproveitamento), o que dificultou a vida dos donos da casa.

Por outro lado, o time de Atlanta segue subindo na tabela. Com 16 vitórias em 31 jogos, o Hawks é o sétimo na conferência. Assim como o Bulls, a equipe pode fazer trocas até o dia 6 de fevereiro. A diferença é que a ideia é garantir vaga direta aos playoffs.

“Nós sabíamos que em algum momento iríamos conseguir uma boa sequência. Eles arremessaram muito bem, mas finalmente conseguimos atacar de forma certa. Defendemos bem ali e aceleramos nosso ritmo, então deu tudo certo”, disse Trae Young. “Nós demos motivos no começo do último quarto para que os torcedores pudessem nos ajudar e foi o que aconteceu. Eles foram ótimos. A gente fez a nossa parte e eles fizeram a deles”, concluiu.

Enquanto o Hawks enfrenta o Miami Heat no dia 28, o Bulls pega o Milwaukee Bucks no mesmo dia.

