Kevin Durant: “Nikola Jokic é um dos dez melhores da história”

Denver Nuggets e Phoenix Suns fecharam a Rodada de Natal nessa quarta-feira. Em casa, o Suns venceu por 110 a 100 e deu o troco na derrota para a equipe do Colorado na última segunda-feira. No entanto, o astro Kevin Durant fez questão de elogiar Nikola Jokic, após o confronto. De acordo com Durant, o sérvio é o melhor jogador da NBA na atualidade. Mas mais que isso, ele vê Jokic entre os dez melhores de todos os tempos.

“O Nuggets é um time muito forte, que usa muito a parte física”, disse Durant. “Eles contam com o melhor jogador do mundo, um dos melhores de todos os tempos em Jokic. Nós tivemos muito trabalho no começo do jogo, mas gostei como finalizamos”.

Nikola Jokic liderou o Nuggets com 25 pontos e 15 rebotes, enquanto Kevin Durant anotou 27 pontos pelo Suns. Bradley Beal também fez 27. O jogo tinha muito equilíbrio até quando restavam cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto. No entanto, quando Jokic foi descansar, Phoenix se aproveitou disso e abriu 12 pontos quando o pivô voltou à quadra.

Agora, o Nuggets possui 16 vitórias e 12 derrotas, enquanto o Suns soma 15 triunfos em 29 jogos.

Dono do MVP em três dos últimos quatro anos, Jokic vem ganhando respeito a cada temporada. Campeão com o Nuggets em 2022/23, o jogador tinha certa rejeição por parte da imprensa, assim como de outros atletas. No entanto, suas performances apagam qualquer desconfiança.

Mas mais que isso, Nikola Jokic vem construindo sua carreira de forma quase única. Afinal, um pivô lento possui habilidades de armadores muito mais rápidos. Ainda assim, ele registra médias de quase triplo-duplo.

Entretanto, quando recebe elogios de alguém como Durant, um dos maiores cestinhas de todos os tempos da NBA, é muito válido. Isso porque o astro do Suns não costuma enaltecer tanto assim seus adversários. O jogador do Suns o coloca entre os dez melhores, o que tem um grande significado.

Em 2024/25, por exemplo, Nikola Jokic lidera a Corrida para o MVP mais uma vez. Apesar de o Nuggets não estar brigando pela ponta do Oeste na atual temporada, estaria muito pior sem ele. Nada menos que 15 das 16 vitórias de Denver na campanha aconteceram quando o sérvio estava em quadra. E o mesmo acontece do outro lado. Sem Durant, o Suns só venceu um dos dez jogos.

Por enquanto, Suns e Nuggets ocupam posições intermediárias. Enquanto Denver é o quinto no Oeste, Phoenix é o oitavo.

