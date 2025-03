Trae Young e Shai Gilgeous-Alexander são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (10) que Trae Young e Shai Gilgeous-Alexander foram eleitos os melhores jogadores da 20a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O armador do Atlanta Hawks ganhou a honraria pela nona vez, enquanto o astro do Oklahoma City Thunder conquistou o sexto prêmio da carreira.

Young, para começar, comandou o Hawks a três vitórias em quatro jogos no período. O craque registrou médias de 24,5 pontos e 13,0 assistências em 35,0 minutos de ação. Além disso, ele só errou um de 30 lances livres que cobrou. Ou seja, teve mais de 96% de aproveitamento no quesito. Ele fez três duplos-duplos nesse intervalo e, com isso, segue como atleta da temporada com mais passes decisivos por partida.

Young, aliás, caminha para ser o maior assistenciador da temporada pela primeira vez na carreira. É o resultado de um trabalho que, apesar de muita gente não acreditar, começou na infância do armador. “Quando eu era criança, pegava uma bola e trazia uma lixeira para a garagem de casa. Então, desligava as luzes. Me desafiava a acertar os passes no escuro”, revelou o atleta, em entrevista à revista SLAM.

Gilgeous-Alexander, por sua vez, levou o Thunder a resultados positivos nas quatro partidas da última semana. O ala-armador anotou 44,0 pontos, 5,0 rebotes e 6,7 assistências nesse intervalo. Ele converteu quase 54% dos seus arremessos de quadra, enquanto só cometeu sete erros de ataque na soma dos jogos. Por fim, tornou-se o segundo atleta da história do Thunder a marcar 40 pontos em três partidas seguidas.

O time de Oklahoma City é o líder do Oeste com folgas e, assim, o craque desponta como favorito ao prêmio de MVP da liga. Todos os companheiros de elenco, a princípio, estão prontos para fazerem campanha pelo colega. “Provavelmente, esse reconhecimento significaria mais para nós do que para Shai. Afinal, o foco dele sempre está nas vitórias. E vencer resolve todos os problemas”, contou o ala Jalen Williams.

Outras menções

Além de Trae Young e Shai Gilgeous-Alexander, outros 16 jogadores foram citados na 17a votação da temporada. A lista inclui 12 atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum (Celtics), Josh Giddey, Coby White (Bulls), Donovan Mitchell (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Paolo Banchero (Magic) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Nikola Jokic (Nuggets), Stephen Curry (Warriors), Ivica Zubac, James Harden (Clippers), Luka Doncic, LeBron James (Lakers), Ja Morant, Desmond Bane (Grizzlies) e Julius Randle (Timberwolves).

