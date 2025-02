Trae Young e Nikola Jokic são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (11) que Trae Young e Nikola Jokic foram eleitos os melhores jogadores da 15a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O armador do Atlanta Hawks ganhou a honraria pela oitava vez, enquanto o craque do Denver Nuggets levou o 16o prêmio da carreira.

Young, em primeiro lugar, liderou o Hawks a vitórias em três de quatro jogos que disputou. O astro registrou médias de 31,3 pontos e 10,5 assistências em 37 minutos de ação por noite. Além disso, acertou mais de 48% dos seus arremessos de quadra e 85% da linha dos lances livres. Com duas atuações nesse período, por fim, ele chegou a dez partidas com mínimo de 30 pontos e dez assistências na temporada.

O prêmio semanal, aliás, não foi a única boa atuação que o armador recebeu nas últimas horas. Depois de ser “esnobado” por público e técnicos, ele foi convocado para o All-Star Game como substituto do lesionado Giannis Antetokounmpo. Vai ser a sua quarta participação no jogo festivo na carreira.

Jokic, enquanto isso, levou o Nuggets a resultados positivos nas quatro partidas dessa semana. O pivô anotou 29,8 pontos, 10,8 rebotes e 10,3 assistências no intervalo. Ele converteu quase 66% dos seus arremessos de quadra e, ao mesmo tempo, só cometeu 1,8 erro de ataque por partida. Assim, o time do Colorado assumiu a terceira posição da conferência Oeste.

O sérvio tornou-se o primeiro jogador da temporada a conquistar o prêmio semanal três vezes. Ou seja, de fato, está entre os favoritos para levantar o quarto troféu de MVP da liga. Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, seria o principal rival do ídolo do Nuggets.

Outras menções

Além de Trae Young e Nikola Jokic, outros 11 jogadores foram citados na 15a votação da temporada. A lista inclui oito atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum (Celtics), Darius Garland (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Brunson (Knicks) e Franz Wagner (Magic) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Michael Porter (Nuggets), LeBron James (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Devin Booker (Suns) e Anfernee Simons (Blazers).

