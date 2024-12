Trae Young debocha do Knicks e Hawks avança na Copa NBA

Em pleno Madison Square Garden, o Atlanta Hawks contou com grande atuação de Trae Young para vencer o New York Knicks, por 108 a 100, nesta quarta-feira (11) e avançou à semifinal da Copa NBA. O astro teve ótima atuação com 22 pontos e 11 assistências. Além disso, protagonizou uma cena de provocação à torcida rival após o fim do confronto.

Vale lembrar que a rivalidade entre Trae Young e o Knicks na NBA não é de hoje. Isso porque desde os playoffs de 2021, há troca de provocações. Então, na partida desta quarta-feira não foi diferente. Após sacramentar o triunfo, o armador ajoelhou no logo do time de Nova York e fingiu estar jogando dados. A cena, portanto, foi uma alusão a Las Vagas. Veja:

Trae Young rolled the dice on the Knicks logo 👀 Publicidade Next stop: Las Vegas 💰 pic.twitter.com/M707Rgvl0W — ESPN (@espn) December 12, 2024

A cidade sediará as fases decisivas da Copa NBA. Então, o astro do Hawks aproveitou a fama da cidade com seus cassinos para provocar a torcida presente na arena de Nova York.

“Vamos para Vegas! Então, foi o que eu tive que fazer. Eu planejei isso com meu irmão alguns dias atrás. Nós conversamos sobre isso. Então, eu sabia o que ia fazer ao vencer”, revelou Young.

Além da grande atuação de Trae Young, o Hawks contou com mais uma noite inspirada de De’Andre Hunter para superar o Knicks. O ala-pivô, vinco do banco, terminou com 24 pontos e quatro bolas de três. Assim, foi o cestinha da partida. Do mesmo modo, Jalen Johnson teve papel fundamental com 21 pontos, 15 rebotes e sete assistências.

Outro fato crucial para o triunfo do Hawks sobre o Knicks foram os rebotes ofensivos. A equipe pegou 22 ao todo, sendo 14 apenas no segundo tempo. Os principais responsáveis pela estatística foram Dyson Daniels (5) e Clint Capela (4).

“Jogos como hoje mostram a alma do time. Acho que isso nos mostra que podemos ser uma equipe realmente especial quando conseguimos bloquear várias posses de bola. Estamos melhorando em termos de ritmo. Além disso, alguns dos reforços estão começando a ganhar confiança”, comentou Capela.

Por outro lado, o Knicks não conseguiu conter a boa atuação de Trae Young e teve sua principal estrela abaixo. Afinal, Jalen Brunson anotou 14 pontos. Apesar de oito assistências, teve um baixo aproveitamento nos arremessos, convertendo sete em 21 tentativas. Karl-Anthony Towns, por sua vez, conseguiu um expressivo duplo-duplo de 19 pontos e 19 pontos. Ademais, o time da casa não estava inspirado.

Respondendo à provocação de Trae Young, Brunson aproveitou para cobrar sua equipe. “Deveríamos vencer o jogo se não quisermos que ele faça isso”.

Agora, o Hawks encara o Milwaukee Bucks na semifinal do Leste, no próximo sábado (14). Enquanto isso, o eliminado Knicks retorna à quadra no domingo (14), contra o Orlando Magic, pela temporada regular.

