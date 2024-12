“Knicks não é candidato ao título da NBA”, crava Charles Barkley

Cada comentarista tem a sua visão particular sobre os times que podem ser campeões de uma temporada. E sempre há opiniões polêmicas nesse meio. Charles Barkley, por exemplo, revelou que não vê nenhuma chance do New York Knicks ganhar o título da NBA. O veterano até está animado com o novo elenco da franquia, mas, no momento, não encara ser campeão como um objetivo realista.

“Há um time que, certamente, pode ser campeão no Leste: Boston. É verdade que estou otimista com o Knicks, sim, mas não creio que sejam bons o bastante para conquistar o troféu. Me perguntaram outro dia sobre essa equipe e, por enquanto, vou manter o que disse. O teto deles são as finais de conferência. Por isso, não são candidatos ao título”, cravou o integrante do Hall da Fama.

O Knicks é o atual quarto colocado do Leste, depois de vencer 15 dos 24 primeiros jogos da campanha. O recorde não chama a atenção tanto assim, mas o elenco formado pelos nova-iorquinos gera respeito. A franquia reuniu os astros Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns com atletas versáteis como Mikal Bridges e OG Anunoby. Barkley, no entanto, explica que é bem rigoroso quando aponta candidatos ao título.

“Cleveland é o líder do Leste hoje e, assim como o Knicks, não acho que esteja no nível de Boston. Por isso, o teto deles também é a decisão do Leste. Vão estar nas finais de conferência e é isso. Eu sei que pode parecer que é só uma etapa antes de disputar o título, mas vai por mim: é um grande passo. É bem diferente”, garantiu o analista da TNT.

Próximo ano

Charles Barkley, aliás, não é o único a ver um título da NBA como algo improvável para o Knicks nos próximos meses. O repórter Brian Windhorst não foi tão taxativo quanto o ex-jogador, mas chegou a uma conclusão bem parecida. Ele crê que as recentes trocas da franquia trouxeram as referências que os nova-iorquinos precisavam. Ao mesmo tempo, deixaram o elenco abaixo do que se espera de um campeão.

“Acho que a melhor chance de título de Nova Iorque está em 2026. Afinal, o time teve que desmontar o seu elenco para trazer os seus astros. Precisa se reconstruir, então, quanto aos coadjuvantes. É preciso depender menos de Karl como pivô e, ao mesmo tempo, adquirirem mais condutores de bola. A tendência é que, em algum momento, Jalen esteja sobrecarregado”, previu o jornalista da ESPN.

Windhorst compartilha outra análise com Barkley: não ser campeão não significa que o Knicks não possa ir longe. Uma final de conferência, certamente, não está tão fora do alcance. “Ainda assim, acho que esse time vai estar no topo do Leste. Terão mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Mas vejo que precisam de mais um ano, uns dois ciclos de mercado, para atingirem o seu potencial”, concluiu.

Copa da NBA

A temporada é bem longa e, por isso, muitas coisas ainda podem mudar. Ainda faltam seis meses e mais de 70 jogos, afinal, para que alguém dispute a final da liga. Mas o Knicks tem uma decisão chegando em breve: os playoffs da Copa da NBA. O time, a princípio, está a três jogos da conquista de um troféu inédito em sua história. O pivô Karl-Anthony Towns garante que o torneio vale muito para o elenco.

“Os jogos da Copa, por enquanto, estão trazendo o melhor do nosso basquete à tona. O sentimento de ‘vencer ou voltar para casa’ faz com que a gente se sinta nos playoffs. É um momento de competição intensa e, com isso, as partidas ganham mais significado. Todos somos competidores, então tudo em que pensamos é encontrar uma forma de ganhar”, contou o craque nova-iorquino.

