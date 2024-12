Na quinta-feira (5), Adrian Wojnarowski participou do podcast 7PM in Brooklyn, de Carmelo Anthony. O famoso ex-jornalista da ESPN, embora aposentado das notícias, revelou uma de suas clássicas bombas. Ele disse que Kobe Bryant tinha certeza de que seria jogador do New York Knicks em certo ponto de sua carreira.

Hoje nós sabemos que Kobe nunca deixou o Los Angeles Lakers. Em sua carreira de 19 anos, todos na Califórnia, o craque teve médias 25 pontos, 4.7 assistências e 5.2 rebotes por jogo. Além disso, venceu a NBA cinco vezes e ainda foi eleito MVP. Uma carreira que o coloca entre os grandes da história.

Mas nem sempre a relação de Bryant e Lakers foi boa. Wojnarowski inclusive frisa que o jogador estava certo de que iria sair. “Lembro que houve um momento em que ele tinha certeza de que acabaria indo para o Knicks. Houve uma época em que Jim Buss estava comandando o Lakers, e me lembro de estar sentado com ele enquanto dizia: ‘eles vão me usar na cláusula de anistia.’ Eu disse: ‘Kobe, o Lakers não vai fazer isso'”.

Publicidade

“E ele respondeu: ‘Eles vão me anistiar, ninguém vai me reivindicar, e eu vou assinar com o Knicks'”, completou Woj.

Leia mais!

O jornalista disse a Bryant que o time nunca usaria a cláusula de anistia contra ele, porque, se o Lakers fizesse isso, “eles queimariam a cidade inteira”.

Publicidade

A notícia pode ser ruim para os torcedores do Knicks. Afinal, a equipe ficou vários anos sem uma grande estrela. Em certo ponto, Carmelo Anthony assumiu esse posto, mas não conseguiu grandes campanhas nos playoffs.

Aliás, não é a primeira notícia de que o astro tentou forçar uma saída de Los Angeles. Mas o Knicks não foi o único alvo de rumores, já que nos anos 2000, no auge de suas brigas com Shaquille O’Neal, o jogador chegou a dar um ultimato ao Lakers, mas a equipe preferiu seguir com Kobe Bryant. Na época, o suposto destino do camisa 8 seria o Chicago Bulls.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA