Pivô do Atlanta Hawks estaria “muito disponível” para troca

O Atlanta Hawks pode negociar um pivô no mercado de troca da NBA. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, Clint Capela estaria “muito disponível” para um negócio até o prazo em fevereiro. Na atual temporada, o suíço tem médias de 10.2 pontos, 9.3 rebotes e um toco por partida pela franquia.

O Atlanta Hawks busca uma troca pelo pivô desde a offseason. Isso porque, ele está em seu último ano de contrato, no valor de US$ 22.3 milhões. Em reconstrução, porém, a franquia não deseja sua permanência por mais tempo. A permanência de Capela no Hawks, portanto, é improvável.

Capela foi titular de todos os 25 jogos do Hawks na temporada. No entanto, ele tem somente 22.7 minutos por partida, sendo sua pior marcada desde que chegou à equipe.

A explicação para queda no tempo em quadra é a presença de Onyeka Okongwu. O jovem pivô tem 23 anos e entrou na primeira temporada de sua extensão contratual. Em outubro de 2023, ele fechou um acordo de US$62 milhões, válido até 2028. Embora sempre reserva de Capela, ele vem recebendo 24 minutos por jogo na campanha.

Por fim, o Hawks compromete US$ 51 milhões da folha salarial com pivôs. Além de Capela e Okongwu, o elenco conta com Larry Nance Jr. e Cody Zeller. Portanto, de acordo com Greg Swartz, do site Bleacher Report, somente um negócio improvável evitaria a troca.

“Clint Capela tem sido um pivô titular extremamente consistente para o Hawks. No entanto, ascensão de Onyeka Okongwu está sinalizando o fim para o veterano em Atlanta. Em algum momento, Okongwu precisa se tornar o pivô titular em Atlanta. Portanto, reassinar com Capela, por mais bom jogador que ele seja, não faz mais sentido para os Hawks, a menos que ele aceite uma redução salarial significativa”, informou o jornalista.

Capela chegou ao Hawks em 2020, após seis temporadas pelo Houston Rockets. Suas médias pela franquia da Geórgia são de 12,3 pontos e 11,7 rebotes, em 26,5 minutos. Na temporada 2020/21, ele foi o principal reboteiro da NBA, com média de 14,3 por jogo.

