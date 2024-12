Trae Young critica ataque do Hawks na NBA

Conhecido como uma força de ataque no Atlanta Hawks na NBA, Trae Young vive uma temporada atípica. De fato, o armador vem se esforçando mais na defesa, porém, na parte ofensiva do jogo, Young tem arremessado menos neste ano.

A princípio, o astro do Hawks criticou a produção do ataque da equipe nas última semanas. No entanto, Trae criticou o ataque. Além disso, o armador destacou que suas médias diminuíram porque sua principal prioridade tem sido envolver seus colegas de equipe.

“Nossa defesa tem sido muito boa nas últimas semanas, então estamos indo muito bem nesse aspecto,” disse Young. “O ataque tem deixado a desejar, mas conseguimos acertar algumas bolas, e nossa defesa continuou consistente. Meus números não estão como antes, mas estou fazendo tipos diferentes de arremessos também,” disse Young, segundo Lauren Williams do Atlanta Journal-Constitution. “Estou envolvendo os caras, e essa é minha principal prioridade, e, claro, a defesa vem em primeiro lugar”.

Nesse sentido, Trae Young vem brilhando pelo Hawks nesta temporada da NBA. Como o próprio armador disse, seu objetivo é dar bons passes para os companheiros. Dessa forma, o astro vem liderando a liga no quesito assistências por uma boa folga. No momento, Young tem médias de 12,0 passes por partida. O segundo no quesito é Cade Cunningham, do Detroit Pistons, que conta com 9,7.

Apesar de estar arremessando menos, Trae segue com sua confiança nas bolas triplos do perímetro em alta. O astro do Atlanta Hawks afirmou que não tem medo de ter a bola nos momentos decisivos das partidas e que sabe que essa também é uma de suas responsabilidades como líder técnico da franquia.

“Eu não tenho medo de arriscar arremessos de três quartos de quadra no fim dos períodos ou no estouro do cronômetro quando minha equipe me dá a bola e coisas assim,” disse Young. “Eu nunca vou reclamar disso ou algo parecido. Mas isso é parte da razão, e vou continuar fazendo isso pela minha equipe.”

Dessa forma, o Atlanta Hawks está com uma campanha positivo de 16 vitórias e 15 derrotas e ocupa a sétima posição no Leste neste momento. Sendo assim, a equipe briga mais uma vez por uma vaga direta aos playoffs da NBA. Caso mantenha os bons números na parte da defesa e melhore um pouco no ataque, o Hawks pode ganhar mais algumas posições na tabela.

