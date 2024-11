Times de Bruno Caboclo e Yago Mateus entram em confronto por jogadores

Nessa semana, o Hapoel Tel Aviv, de Israel, time de Bruno Caboclo, e o Estrela Vermelha, da Sérvia, onde atua Yago Mateus, entraram em um confronto por jogadores. De acordo com o portal EuroHoops, o primeiro ponto polêmico dessa história é a contratação de Johnathan Motley pelo time sérvio.

Tudo começou quando o time Yago Mateus tentou assinar com Motley ilegalmente e sem avisar a equipe de Bruno Caboclo. O pivô americano estava sob contrato com o Tel Aviv. Assim, não havia cláusula de quebra de acordo. Fato que impedia sua saída. Além disso, era o segundo jogador mais bem da equipe israelense com US$1.3 milhões anualmente, ficando atrás apenas de Patrick Beverley. Desse modo, era parte fundamental do elenco.

Ao saber disso, Ofer Yannai, empresário e dono do Tel Aviv, se revoltou. Então, ofereceu salários maiores a todos os jogadores sob contrato com o time sérvio.

Publicidade

Em seguida, Motley assinou com o Estrela Vermelha ao utilizar uma “cláusula de guerra”. Então, rompeu seu contrato com Tel Aviv. De acordo com o portal Sport5, o interesse de partir para a Sérvia foi do jogador, que demandou que seu agente conseguisse uma maneira para que isso acontecesse. Então, pouco antes de usaram o “truque contratual”, avisaram Yannai o que iriam fazer.

No entanto, a equipe do Tel Aviv não aceitou a decisão. Yannai escreveu uma reclamação formal para a FIBA, com a intenção de invalidar a contratação. Em seguida, em uma conversa com torcedores, afirmou que não irá perder Motley. Além disso, contou que irá oferecer um aumento de US$1 milhão para cada astro da equipe como forma de punição ao pivô.

Publicidade

Leia mais!

Ao mesmo tempo, na sexta-feira (1), o time de Israel escreveu em suas redes sociais sobre a situação.

“Na última noite, ficamos sabendo que Johnathan Motley chegou na Shlomo Group Arena para pegar seus pertences”, escreveu o time. “Suas ações nos últimos dias não estavam alinhadas com o generoso contrato que o demos”.

“O time já começou a operar legalmente. Então estamos lidando com as ações dele de maneira séria. Ele assinou com o nosso clube por dois anos. Mesmo assim, nós iremos continuar investindo recursos e energia para garantir um elenco da melhor qualidade. Desse modo, poderemos buscar nossos objetivos nas competições”, completou.

Publicidade

Motley, de 29 anos, era um dos principais jogadores do Tel Aviv. Em seis jogos nesta temporada, ele anotou médias de 17.5 pontos, seis rebotes e 2.8 assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA