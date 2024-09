Ex-MVP da Euroliga, Sasha Vezenkov explica saída da NBA: “Prefiro me sentir importante”

Sasha Vezenkov deixou o status de MVP da Euroliga para tentar brilhar nas quadras da NBA. Mas, depois de uma temporada, percebeu que essa é uma aposta que pode não valer a pena. O ala-pivô foi recebido como grande contratação no Sacramento Kings, mas acabou pouco utilizado pelo técnico Mike Brown. Por isso, revolveu abrir mão do salário integral na próxima temporada para poder voltar ao velho continente.

“Existem bons dilemas para se ter na vida, então filtro todas as possibilidades. Retornar a um ambiente familiar e ser amado, antes de tudo, traz alegria para os meus dias. Eu prefiro estar em um ambiente competitivo, competir por títulos e me sentir importante, do que a minha situação nos EUA”, afirmou o atleta búlgaro. O desabafo aconteceu durante entrevista ao site EuroHoops.

Vezenkov recebeu uma proposta para retornar ao Olympiacos, da Grécia, no começo da offseason. Ele aceitou a oferta, após ficar desacreditado com a sua temporada na NBA. Mas, para completar a transferência, precisava da liberação do seu contrato com mais dois anos na liga. Então, em um movimento raro, o veterano fechou a rescisão do vínculo abdicando de US$6,6 milhões em salários.

A resolução pode não parecer simples, pois o dinheiro envolvido é alto. No entanto, para o ala-pivô, foi uma decisão automática. “Não sei se teria uma oportunidade de jogar nos EUA como a que conseguimos voltando à Europa. Esse foi o caminho, portanto, que quis tomar. Eu quis retornar ao Olympiacos porque, no fim das contas, essa é a minha casa”, cravou o jogador de 29 anos.

Inversão

A passagem de Sasha Vezenkov pela NBA foi curta, mas houve grandes mudanças no basquete grego que se refletiram na Euroliga. Rival do Olympiacos, o Panathinaikos conquistou o título nacional e continental na última temporada. Isso vai aumentar a expectativa dos torcedores para o seu retorno. No entanto, ele salienta que o cenário está diferente de sua primeira passagem.

“Nós sabemos a posição em que o Panathinaikos estava há dois anos e como estão as coisas agora. Antes de tudo, merecem os parabéns pelo trabalho realizado. Sabemos que vamos encarar vários times de qualidade. Queremos os títulos, mas será preciso lutar por cada um. O Panathinaikos, para começar, possui um excelente elenco. A competição está nivelada por cima”, avaliou o ex-MVP europeu.

Vezenkov não pode garantir títulos diante da “inversão de papeis” no basquete grego. Mas torce para que seja uma disputa pacífica, não importa quem vença. “Eu vi o que acontece aqui, então deveríamos conversar sobre situações tóxicas. Tenho problemas pessoais com alguns atletas do Panathinaikos, mas para que falar sobre isso? A gente precisa parar de tentar dividir todos fora de quadra”, aconselhou.

Volta para casa

A chance de jogar na NBA apareceu e Vezenkov aproveitou. No entanto, essa volta ao Olympiacos tem cara de mais do que um retorno para casa. O novo contrato traz uma ótima perspectiva para que o búlgaro se aposente no clube grego. Esse vínculo possui cinco temporadas de duração, enquanto pode render mais de US$20 milhões entre salários e bônus. O ala-pivô não escondeu a alegria na chegada à Grécia.

“Eu estou feliz em estar de volta com esse clube. Reencontrei antigos colegas, enquanto começo a conhecer vários jogadores novos. Quero agradecer a todos que fizeram esse retorno possível. E, além disso, os fãs que sempre manifestaram muito apoio por mim mesmo quando aqui não estava”, declarou o jogador, na reapresentação na “nova” equipe.

