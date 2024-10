Em grande fase no basquete europeu, Patrick Beverley faz revelação curiosa

Após 12 temporadas na NBA, Patrick Beverley optou por uma mudança para o basquete europeu. Embora longe da principal liga do mundo, a escolha permitiu uma grande fase do armador no Hapoel Tel Aviv, de Israel. Em quatro jogos da EuroCup, por exemplo, ele registrou médias de 14.8 pontos, 6.3 rebotes, cinco assistências e 2.5 roubos. Como resultado, sua equipe está com três vitórias.

O bom momento no basquete europeu, porém, forçou uma situação curiosa com Patrick Beverley. Durante seu podcast, o Pat Bev Podcast, o armador contou que passou por 11 testes antidoping. Todos de uma vez. Ou seja, após grande atuação em jogo da Liga Israelense, os organizadores acreditaram que ele pudesse estar sob efeito de drogas.

“Tenho jogado um grande basquete. O time tem jogado muito tempo. Vencemos quatro seguidas, acabamos de vencer Jerusalém, fora de casa. Foi incrível. Após o jogo, fui testado para uso de drogas e tive que fazer 11 testes. 11 testes. Vocês ouviram, 11 testes”, contou Beverley.

Após passar pela bateria de exames, Beverley não conteve a grande fase. Afinal, pegou um voo no dia seguinte e registrou 15 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e cinco roubos na vitória diante do Dreamland Gran Canaria.

Além de assustar os europeus, as boas atuações de Beverley também criam uma dúvida. Afinal, por que ele não está na NBA? O armador certamente ainda tem condições de apresentar um nível para seguir na liga dos EUA. Como líder de segunda unidade, pelo menos. Assim como realizou no Milwaukee Bucks durante a última temporada.

A resposta: não é por falta de oportunidades. De acordo com Christos Tsaltas, do Sportal, o armador recebeu ofertas de contrato mínimo para veteranos de Houston Rockets e Detroit Pistons. No entanto, o desejo de vencer a liga israelense e a EuroLiga falaram mais alto na decisão rumo a um novo continente.

A recusa por Pistons e Rockets, por sua vez, mostra que Patrick Beverley não estava interessado em um contrato mínimo para veteranos. Segundo o Spotrac, portal especialista em contratos da NBA, o valor mínimo que o armador poderia assinar era de US$3.3 milhões. Em Israel, o seu contrato seria de US$4 milhões por duas temporadas.

Beverley, desse modo, deu uma pausa de 12 temporadas seguidas na NBA. Vindo de Arkansas, o armador acumula passagens por sete equipes, sendo a de maior destaque pelo Houston Rockets. Pela franquia foram cinco temporadas, com médias de 9.3 pontos, 4.1 rebotes, 3.4 assistências e 1.3 roubo. Na sequência, passou por Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls.

