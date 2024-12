Lonnie Walker voltou a chamar a atenção de times da NBA. Após deixar a liga na temporada passada, o ala-armador surgiu como um dos principais nomes do basquete europeu. Na EuroLiga, por exemplo, ele lidera o Zalgiris Kaunas à nona melhor campanha, com dez vitórias e oito derrotas.

Desse modo, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, diversos times da NBA monitoram Lonnie Walker. Os principais interessados são Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics.

Lonnie Walker passou por três times, em seis temporadas na NBA. Assim, entre 2018 e 2024, ele vestiu os uniformes de San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Na equipe novaiorquina, ele registrou média de 9,7 pontos, em 58 partidas como reserva. Entretanto, não conseguiu nenhuma proposta para a temporada 2024/25.

Desse modo, ele foi um dos nomes que deixou a liga rumo ao basquete europeu. O time escolhido foi o tradicional Zalgiris Kaunas, que disputa a Liga Lituana e a EuroLiga.

Do outro lado do Atlântico, então, ele tem tido mais espaço para mostrar seu talento. Na competição continental, por exemplo, tem média 14,7 pontos em 11 partidas, sendo o 15º principal pontuador do torneio. Sua equipe, enquanto isso, está na briga por uma vaga para a próxima fase.

O pouco tempo na Europa tem feito o ala-armador mudar sua percepção sobre o basquete. De acordo com Walker, a principal diferença é que nos torneios europeus é praticado o esporte “de verdade”. Na NBA, por outro lado, o jogo prioriza a individualidade dos astros. Ou seja, é concentrado em um ou dois jogadores, não no coletivo.

“Todo mundo aqui é inteligente. Ninguém joga da maneira errada. Então, aqui é basquete de verdade. Não é como se houvesse ou ou dois jogadores que simplesmente arremessam o tempo todo”, afirmou o ala-armador.

A opinião sobre as diferenças, desse modo, pode fazer Lonnie Walker pensar duas vezes sobre voltar à NBA. Entretanto, os quatro times citados por Stein são todos concorrentes ao título da liga em 2024/25. Portanto, também não é improvável que ele aceite uma das ofertas.

Enquanto não retorna, o ala-armador tem 322 jogos em sua carreira na NBA. Por fim, suas médias são de 9,8 pontos e 2,3 rebotes, além de um aproveitamento de 35,6% nas bolas de três pontos.

