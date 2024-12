Times da NBA estariam interessados em troca por LeBron James

LeBron James despertou o interesse de outros times da NBA. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o início instável de temporada do craque levantou rumores sobre sua saída do Los Angeles Lakers. Desse modo, existe a possibilidade de que propostas surjam até o prazo de trocas da liga, marcado para 6 de fevereiro.

O movimento dos times da NBA em relação a LeBron James pode ser parecido ao da temporada passada. Em 2023/24. o Golden State Warriors consultou o Lakers e chegou a fazer uma proposta pelo ala de 39 anos. No entanto, a equipe de Los Angeles recusou. Dessa vez, o início irregular pode fazer a franquia mudar de ideia.

“Eu estaria mentindo se dissesse que não houve conversas na liga sobre: ‘será que LeBron em algum momento deste ano revisitaria essa ideia?’. Porque, lembrando, no prazo de trocas do ano passado, o Warriors ligou para o Lakers”, recordou o jornalista.

É praticamente certo que o Lakers mantenha o comportamento em futuras propostas. LeBron, afinal, é o líder do atual elenco e o responsável pelo título da NBA em 2020. Além disso, é difícil imaginar que qualquer franquia troque o camisa 23, a menos que ele queira.

Além disso, mesmo que o Lakers ouça ofertas, o craque tem o poder de vetar qualquer troca na NBA. Algo bem provável, uma vez que ele se movimentou para permanecer como jogador do time angelino nos últimos meses. Primeiro, ao negar o negócio para o Warriors. Segundo, por renovar por mais duas temporadas.

“No prazo de trocas, o Lakers foi até ele e perguntou: ‘você quer ser trocado?’. Ele respondeu que não. Depois, ele se tornou agente livre, mas renovou com a franquia. LeBron, portanto, deixou claro que quer ser um ‘Laker’. Se esse for caso, ele tem uma cláusula de veto de troca. Portanto, não há o que realmente discutir”, completou o Windhorst.

LeBron, portanto, segue em Los Angeles até decidir sair ou parar de jogar basquete. Enquanto isso, aos 39 anos, ele tem a pior temporada de sua carreira, com médias de 23 pontos, 9.1 assistências e oito rebotes, o que tem motivado críticas e retomando o assunto aposentadoria.

O Lakers, por sua vez, tem um recorde de 13 vitórias em 24 partidas. Embora positiva, a campanha deixa o time somente na oitava posição do Oeste e levanta rumores sobre a ida direita aos playoffs.

