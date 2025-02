Time de “rejeitados” do All-Star Game da NBA poderia ser melhor

A NBA divulgou os times do All-Star Game 2025, e como sempre, há grandes jogadores que acabaram sendo rejeitados, não participarão do jogo, mas formariam um bom time. Esse ano, a liga vai testar um novo formato ao jogo das estrelas. Três times de oito jogadores serão formados, com um quarto time sendo o campeão do Rising Stars Game. Depois, as quatro equipes irão se enfrentar em semifinal e final num jogo até 40 pontos. Além disso, há uma premiação em dinheiro. O jogo será no dia 16 de fevereiro, em San Francisco.

Kenny Smith, Shaquille O’Neal e Charles Barkley, da TNT, irão cada um montar um dos times com os 24 jogadores All-Star. No entanto, um quarto time, só com quem ficou de fora, também seria candidato forte à competição.

Armadores

LaMelo Ball, Kyrie Irving e Trae Young todos estariam entre os oito. Embora pareça redundante três armadores num time que visa vencer o All-Star Game, Kyrie pode ir pra posição de ala-armador, enquanto um dos outros dois ficaria no banco.

LaMelo tem 28.2 pontos e 7.3 assistências por jogo. Contudo, acabou ficando de fora do torneio, em parte por causa de lesões e em parte por causa do Charlotte Hornets ter apenas 12 vitórias na temporada. Ainda assim, Ball foi o armador mais votado pelos torcedores ao redor da liga (mais do que Stephen Curry!), e, tendo ficado de fora, teria sangue no olho para dar seu nome no torneio.

Kyrie está fazendo o que sempre fez: 24.2 pontos por jogo, com 41.9% de três pontos em sete tentativas por noite. Além disso, o armador tem sido muito confiável na temporada, conseguindo escapar de lesões. No entanto, parece que a bruxa passou para o lado, já que Luka Doncic já perdeu mais de 20 jogos contundido. Assim, Kyrie lidera o Dallas Mavericks, embora isso ainda não pareça o suficiente para levá-lo ao jogo das estrelas.

Trae Young tem 22.7 pontos por jogo e lidera a liga em assistências, com 11.4. Sua produção é de All-Star, sem dúvidas, mas o estilo de jogo do armador é contestado. Isso porque seu aproveitamento nos arremessos é ruim (40.2% de quadra, 34.2) de três, e uma dificuldade em vencer jogos também atrapalha. O Hawks tem 22 vitórias e 25 derrotas. Mesmo assim, Young sairia do banco para provar que tem os números de All-Star e liderar o time dos rejeitados na competição da NBA.

Alas

Norman Powell, Zach LaVine e Franz Wagner são os escolhidos para as alas. É verdade que o time ficaria baixo, mas a produção ofensiva e arremesso que trazem compensaria isso.

Powell é a grande surpresa da temporada, e concorre ao prêmio de jogador que mais melhorou. Tem 24 pontos de média, arremessando 43.5% para três pontos em oito tentativas por noite. São os melhores números de sua carreira de longe, e, embora nunca tenha sido um jogador desse calibre, poderia ir ao All-Star Game. Todos adoram uma história de sucesso tardia, o camisa 24 seria exatamente isso, e tem tudo para dar seu melhor.

Lavine está no meio de dicsussões para ser trocado, mas o jogador vem tendo a temporada mais confiável de sua carreira. Suas médias de 24 pontos, 4.8 rebotes e 4.5 assistências são boas, mas seu aproveitaemnto de três pontos, 44.6% em 7.3 tentativas, é o que chama atenção. Além disso, é o jogador perfeito pro All-Star Game: arremessa, enterra e faz jogadas plásticas.

Franz Wagner perdeu várias partidas, mas é outro caso de um jogador melhorando e muito sua produção. Está com 24.7 pontos por jogo, com 5.5 rebotes e 5.3 assistências. O alemão não arremessa bem de três pontos, mas compensa no resto: pontua no post, criando suas próprias chances e também infiltrando.

Pivôs

Domantas Sabonis é talvez a rejeição mais esquisita. Tem médias de 20.9 pontos e lidera a liga ocm 14.5 rebotes, além de 6.6 assistências por jogo. Ainda é o melhor da NBA no aproveitamento de três pontos: 48.1%. Com essas estatísticas estufadas, era de se esperar que seria facilmente um All-Star, mas não é o caso. Bom para a equipe dos rejeitados, que ganha um pivô dinâmico que pode pontuar de qualquer lugar da quadra.

O último nome é Ivica Zubac. Inesperado, sim, mas merecido. 15.2 pontos e 12.8 rebotes por jogo, se mostrando uma ameaça no post e no pick and roll com James Harden, além de um passador surpreendente. Zubac chama pouca atenção, mas também é um ótimo defensor. Não seria o mais entusiasmante, mas nesse time em que falta altura e defesa, cairia como uma luva no time dos rejeitados do All-Star Game da NBA.

Quem ficou de fora

Dos rejeitados entre os rejeitados, os nomes mais notáveis são Ja Morant, Devin Booker, De’Aaron Fox, Jarrett Allen e Tyrese Maxey. Aos armadores, isso pode se resumir à forte competição. Para Allen, ele poderia entrar, mas Zubac se sobressaiu.

