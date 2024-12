Time de pior campanha da NBA, Pelicans perde a nona seguida

O New Orleans Pelicans, time de pior campanha na temporada 2024/25 da NBA, perdeu a nona partida consecutiva. Em casa, o Pelicans encarou o Memphis Grizzlies e até chegou a encostar no fim, mas o resultado foi o mesmo: derrota. Aliás, já são 27 em pouco mais de dois meses. O Grizzlies, que venceu por 132 a 124, contou com grande noite de Jaren Jackson Jr, autor de 33 pontos, cinco rebotes, quatro assistências, três bloqueios e três roubos de bola. Por outro lado, Trey Murphy, com 35 pontos e CJ McCollum, com 32, foram os melhores dos anfitriões.

O Grizzlies chegou a abrir 22 pontos no terceiro quarto, mas “tirou o pé” a partir dali. Apesar de Murphy e McCollum tentarem de tudo no ataque, a diferença teimava em não cair. Mas quando Ja Morant saiu de quadra com uma lesão no ombro (após um bloqueio ilegal de Daniel Theis), o Pelicans reagiu.

Ja Morant has gone to the locker room after this hard screen from Daniel Theis. Publicidade LET’S HOPE JA IS ALL GOOD. 🙏

Quando restavam cerca de nove minutos para o fim, Memphis vencia por 112 a 90. Então, o Pelicans, após passar por seu pior momento no jogo, anotou 12 pontos sem resposta do adversário. Faltando pouco menos de um minuto para acabar, McCollum fez de três e cortou para oito. Depois, Dejounte Murray diminuiu para seis. No entanto, em lances livres, o calouro Jaylen Wells decretou a vitória do Grizzlies.

Foi mais uma derrota do Pelicans, um time que tenta sair da pior posição na NBA, mas não consegue vencer. São vários os jogos em que a equipe de New Orleans liderou e esteve perto da vitória. No entanto, na noite de sexta-feira, New Orleans não tomou a liderança em nenhum momento. O último quarto, entretanto, deu um certo alento ao grupo.

Ainda sem Zion Williamson e Brandon Ingram, o Pelicans está praticamente fora dos playoffs, mesmo restando mais de meia temporada em 2024/25. Isso porque o último time na zona de play-in, o San Antonio Spurs, soma 16 vitórias em 31 jogos. Mas mais que isso, para conseguir equilibrar a tabela, teria de vencer os próximos 23 para ter campanha positiva.

Não que seja impossível, mas o Spurs tem tendência de subir na tabela, assim como Phoenix Suns (que está fora da zona de play-in). Então, o Pelicans dependeria de uma reviravolta pouco vista na história da NBA.

Por enquanto, apenas rumores falam de trocas envolvendo alguns de seus principais jogadores. Basicamente, de acordo com informações de jornalistas que cobrem o time, apenas Yves Missy, Trey Murphy e Herb Jones teriam seus lugares seguros.

Problemas

Com a pior campanha da NBA, o Pelicans teve muitos problemas que abalaram o time ao longo da temporada. Lesões de seus melhores jogadores atrapalham aquele que poderia ser um dos melhores anos da equipe. Aliás, a ideia da direção era entrar nos playoffs de forma direta. Ou seja, entre os seis primeiros do Oeste.

Enquanto Ingram está insatisfeito com a diretoria por não receber extensão, Williamson sequer atuou ao lado de Murray na temporada. Zion não participou do primeiro jogo de 2024/25, mas quando estreou, o armador já estava fora após quebrar a mão. Mas nem quando ele estava saudável, New Orleans era competitivo o bastante. Foram derrotas por larga diferença, como para o Portland Trail Blazers (22 pontos) e Golden State Warriors (18 e 15).

Zion não atua desde o dia 6 de novembro. Apesar de ele ter chance de retornar às quadras em janeiro, ainda não tem uma data prevista.

Murray voltou, mas logo Ingram se machucou. Isso, sem contar que McCollum, Jones, Murphy e Jordan Hawkins perderam vários jogos por diferentes lesões. Nenhum jogador atuou em todas as partidas. O calouro Missi, com 31, foi quem mais chegou perto disso.

Enquanto isso, o Grizzlies é o segundo no Oeste.



