“Thunder tem time melhor do que com Durant, Harden e Westbrook”, crava ex-jogador

O Oklahoma City Thunder marcou época com Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. O trio esteve junto na franquia por três temporadas e se separou após 2011/12. A campanha final ficou marcada pela ida às finais da NBA, com uma dolorosa derrota para o Miami Heat. Depois disso, cada um seguiu seu caminho e a equipe jamais conseguiu ser campeã.

Pouco mais de uma década depois, o Thunder voltou a ser um dos candidatos ao título. Não mais com o trio que colecionou prêmios individuais. Agora, com uma base jovem e talentosa, liderada por Shai Gilgeous-Alexander, com os talentosos Jalen Williams e Chet Holmgren e complementos como Alex Caruso, Isaiah Hartenstein e Lu Dort. Desse modo, para o ex-jogador Gilbert Arenas, o elenco atual é ainda melhor que o de 2012.

“O Thunder de hoje é melhor do que com Durant, Harden e Westbrook. O time de 2012 tinha jogadores melhores, mas este é um time melhor”, cravou Arenas. O ex-jogador ainda explicou que a juventude do atual elenco não deve forçar erros como do passado. “Na época você tinha um jovem Harden cometendo todas aquelas faltas. Hoje, a equipe não tem caras que vão cometer erros como esses”.

Como o Thunder do passado, aliás, o atual já vem alcançando boas campanhas. Na temporada passada, por exemplo, terminou com a melhor campanha do Oeste e caiu nas semifinais. Na atual, com a adição de Caruso e Hartenstein, progrediu ainda mais e sofreu somente uma derrota nos primeiros oito jogos.

A expectativa, portanto, é de favoritismo na Conferência. E assim deve seguir por muitos anos. Com uma média de idade baixa e 15 escolhas de primeira rodada até 2030, o Thunder será capaz de moldar ainda mais o elenco para enfim conquistar seu primeiro título na NBA. Qualquer coisa diferente disso, será uma decepção, segundo Arenas.

“Pode parecer estranho vencerem com o elenco atual, considerando o quão bons são os jogadores e a idade deles. Mas é um time com dinheiro, talento e ainda muitas escolhas apoiando. Se o Thunder não ganhar nos próximos seis anos, será um problema”, completou o ex-jogador.

Durant concorda

A comparação de Arenas pode ser polêmica. Durant, Harden e Westbrook, afinal, estão entre os melhores jogadores da história da NBA. Cada um deles venceu o MVP uma vez, enquanto seguiram por anos entre os grandes nomes da liga. No entanto, o ex-jogador da equipe concorda que o elenco atual é capaz de alcançar feitos maiores.

“Eles são mais versáteis do que nossa antiga equipe. Quando cheguei aqui era eu, Jeff [Green] e Russell [Westbrook]. Naquela época, o estilo de jogo da liga era de dois pivôs em cada lado. Por outro lado, hoje é de jogo rápido com bastante small ball”, afirmou Durant.

