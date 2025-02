Técnicos da NBA divergem sobre quartos de dez minutos

Adam Silver criou polêmica na última semana depois de propor uma mudança radical na disputa dos jogos da liga. E, como esperado, essa ideia dividiu opiniões. Os técnicos da NBA mostraram diferentes visões sobre a possível redução dos minutos dos quartos de partidas da NBA. Dois minutos por período, a princípio, pode soar uma diferença muito pequena. Mas Michael Malone, por exemplo, já disse que não gosta.

“Eu espero que a gente não adote os quartos de 10 minutos, sinceramente. Assim como torço para que não criemos um arremesso de quatro pontos. A minha esperança é que não viremos um circo, que faz tudo o que for necessário para manter a audiência. Pois esse jogo tem uma grande história. Espero que mantenhamos a pureza e essência de tudo”, avaliou o comandante do Denver Nuggets.

Não surpreende que vários treinadores sejam contrários à ideia, pois costumam ter uma visão mais conservadora. Tem mais idade do que os jogadores e, às vezes, até atuaram na liga. Uma diminuição de oito minutos na duração do jogo vai ter um impacto decisivo nos recordes históricos da liga. Tom Thibodeau, do New York Knicks, segue a mesma linha de pensamento de Malone.

“Sou um cara mais tradicional, então eu odiaria ver a diminuição do tempo dos quartos. Mas essa é uma visão pessoal. Nunca pensei em algo assim por causa do impacto que pode ter nos recordes da liga e coisas dessa natureza. Além disso, eu acho que temos um ótimo produto. Por isso, creio que o que as pessoas querem ver é a competição”, analisou o veterano técnico.

Outra visão

Mas nem todos os técnicos da NBA são tão conservadores sobre a mudança dos minutos nos quartos. Afinal, se dissemos que a proposta dividiu opiniões, significa que há quem goste. O treinador do Chicago Bulls, Billy Donovan, é uma dessas vozes um pouco mais “progressistas” e menos conservadoras. Ele crê que essa alteração, em síntese, pode refletir melhor o estado atual do jogo.

“Uma parte de mim pensa que houve uma mudança no jogo que pode justificar isso. O ritmo do basquete se tornou muito mais rápido e, além disso, o número de partidas da temporada sempre foi alto. Então, temos que olhar com cada vez mais cuidado para a durabilidade dos nossos atletas. Eu acho interessante”, pontuou o bicampeão nacional universitário.

O técnico atual campeão da NBA, por sua vez, tem uma visão diferente de todos que foram citados antes. Na verdade, Joe Mazzulla não está tão preocupado assim com a proposta de Silver. “Para ser sincero, a princípio, eu realmente não me importo com isso. Acho que a liga precisa fazer o que for necessário para o seu bem, enquanto nós vamos seguir só focados em jogar”, cravou.

Proposta

Adam Silver surpreendeu todos os técnicos da NBA na última semana com a sua proposta polêmica para reduzir a duração das partidas. Diferente da maioria dos técnicos da liga, ele revelou uma predileção pelos jogos de 40 minutos, ou seja, com quartos de dez minutos. Foi uma novidade, pois o executivo nunca havia discutido uma alteração nesse aspecto da liga. Silver não sugeriu que a ideia já esteja em consideração, mas deve defender uma discussão futura.

“A NBA é a única liga de basquete do planeta com jogos de 48 minutos. Eu sou um fã, por exemplo, dos quartos de dez minutos. Eu não sei se muita gente concorda, mas acho que um formato de jogo de duas horas está mais alinhado com a televisão da atualidade. Gosto muito da ideia”, especulou o dirigente.

