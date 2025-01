NBA: Pivô do Knicks está disponível para troca

O New York Knicks está aberto a ofertas de troca por um pivô na NBA. De acordo com James L. Edwards, do The Athletic, a franquia quer negociar Mitchell Robinson até o prazo de trocas, marcado para 6 de fevereiro. Lesionado, o veterano ainda não jogou pelo time na temporada 2024/25.

O Knicks, inclusive, já recebeu sondagens pelo pivô no início da temporada. De acordo com Kris Pursiainen, da rede CBS Sports, o interesse de outros times surgiu com a chegada de Karl-Anthony Towns a New York.

“O Knicks está recebendo e atendendo negociações de diversos times da NBA para a troca de Mitchell Robinson. Diversas fontes cientes da situação dizem que a probabilidade de uma negociação é desconhecida. Porém, a equipe parece estar disposta a fazer mais um movimento após a adição impactante de Towns”, informou o jornalista.

A ideia do Knicks é abrir mão do salário do pivô em uma possível troca na NBA. Na atual temporada, ele recebe US$14,3 milhões, e na próxima, US$12,9 milhões. Trata-se de um valor alto para um reserva, que poderia ser investido em outras posições.

Robinson perdeu espaço no Knicks por conta de seu histórico de lesões. Na temporada passada, ele disputou apenas 31 partidas e viu Isaiah Hartenstein ganhar espaço em seu lugar. O alemão, no entanto, assinou com o Oklahoma City Thunder, deixando a posição vaga novamente para o veterano.

Uma nova lesão na pré-temporada o tornou desfalque no início da temporada 2024/25. A previsão era de que ele estivesse pronto para voltar às quadras em janeiro, mas, segundo o técnico Tom Thibodeau, o pivô sequer está treinando e apenas começou a correr recentemente.

Outro fator que reforça a possibilidade de troca é a presença de Karl-Anthony Towns. Desde que chegou ao Knicks, o ex-jogador do Minnesota Timberwolves se tornou um dos melhores nomes da NBA. Embora tenha problemas defensivos, ele contribui com 24,6 pontos e 12,7 rebotes por jogo na temporada.

Além disso, ainda tem Precious Achiuwa, que está vindo bem como reserva de Towns.

Escolha 36 no Draft de 2018, Robinson é o jogador que está há mais tempo no time do Knicks. Além disso, é o único que segue da equipe que participou dos playoffs de 2021. Em seis temporadas pela franquia, ele acumula médias de 8,0 pontos, 7,9 rebotes e 1,9 toco.

