Técnico rebate comparação entre Bam Adebayo e Chris Bosh

Bam Adebayo é visto como o grande nome de garrafão do Miami Heat desde Chris Bosh. Há oito anos no time, o astro passou esta temporada por uma transição similar a que o camisa 1 atravessou quando chegou à franquia. Os dois tiveram que deixar o jogo físico de garrafão para atuar como alas-pivôs mais abertos.

Como Bosh, Adebayo tem tido sucesso na nova função. O maior destaque é para as bolas de três. Em seus primeiros sete anos na NBA, afinal, o craque acertou apenas 23 cestas do perímetro. Em 2024/25, por sua vez, ele converteu 79 de 221 tentativas (quase 36%). Assim, é um dos nomes de garrafão com maior taxa de acerto de longa distância.

“É sempre um processo quando os atletas adicionam uma nova dimensão ao seu jogo”, comentou o técnico Erik Spoelstra. “Bam Adebayo já estava trabalhando nisso há dois anos. No entanto, levou um tempo até se sentir confortável arremessando em situações de jogo”.

A evolução de Adebayo, assim, trouxe comparações com Bosh. Na temporada 2012/13, a terceira do ídolo em Miami, ele acertou 21 tentativas do perímetro. Já no ano seguinte aumentou seu volume para 74 arremessos de três.

Spoelstra, no entanto, não acredita que Bam Adebayo e Chris Bosh sejam tão similares. Segundo o técnico, o ala-pivô atual de Miami se mostrou capaz de se ajustar como o antigo jogador fazia. Porém, o ídolo do time já era um jogador pronto nos três pontos quando chegou ao Heat, ao contrário do camisa 13.

“É um pouco diferente porque Chris Bosh já era um excelente arremessador de longa distância”, afirmou Spoelstra. “Quando ele chegou à NBA, seu jogo de encarar a cesta era muito eficaz. Então, depois, nós o estimulamos a alcançar para além dos três pontos”.

Por fim, o técnico do Heat ainda destacou outras diferenças entre Chris Bosh e Bam Adebayo.

“São atletas meio diferentes. Bam chegou como um defensor dominante, com esforço e energia. Um jogador vencedor e uma ameaça na área restrita, que, depois desenvolveu habilidades de condução que eram diferentes das de Bosh”, finalizou o técnico.

Em meio à evolução, assim, Bam Adebayo terminou a temporada 2024/25 da NBA com médias de 18,1 pontos, 9,6 rebotes e 4,3 assistências, ainda com 48,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra, em 78 jogos.

