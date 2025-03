Técnico do Warriors, Steve Kerr cobra árbitros da NBA para cumprirem regra

A última partda do Golden State Warriors não agradou o técnico Steve Kerr na NBA. Não pela resultado. Afinal, sua equipe venceu o Charlotte Hornets por 119 a 101 e subiu para a sexta posição do Oeste. A bronca, na verdade, foi por decisões equivocadas dos árbitros durante a partida.

No terceiro quarto, Kerr recebeu uma falta técnica após um lance do Warriors. Na jogada, ele considerou que houve uma andada clara do Hornets que não foi marcada pelos árbitros. Assim, eelk apontou para a arquibancada e a torcida reforçou a reclamação contra a equipe de arbitragem

Ao fim da partida, Steve Kerr cobrou os árbitros. De acordo com ele, é necessário que os profissionais se atendem as infrações de andada.

“Eu não entendo por que não estamos ensinando os nossos árbitros a marcar andada na NBA”, disse Kerr. “Eles fazem um ótimo trabalho, trabalham duro e se comunicam bem, mas eu vejo cinco ou seis andadas por jogo que não são marcadas”, reclamou.

As andadas não marcadas são de fato motivo de reclamação entre os fãs na NBA. Não importa o time, é comum que os jogadores deem mais do que os dois passos permitidos no livro de regras.

Steve Kerr, inclusive, admitiu que os erros dos árbitros da NBA favorecem até mesmo o Warriors. Na mesma entrevista, ele relatou que contou quatro infrações não marcadas contra seu time na derrota diante do Philadelphia 76ers, no fim de semana.

“Você sabe que isso é um problema quando há centenas de torcedores na arquibancada e técnicos na quadra sinalizando para marcar. Todo mundo está vendo. Então, está claro que não estamos ensinando nossos árbitros, como liga, a prestar atenção nos pés”, continuou.

A cobrança de Kerr certamente foi ouvida pela NBA. O técnico é um dos nomes mais vitoriosos da liga e tem uma boa relação com o comissário Adam Silver e outros dirigentes. Ele, aliás, afirmou que já requisitou diretamente aos diretores uma mudança por parte do padrão da arbitragem.

“O jogo inteiro é baseaso em trabalho de pés. Precisamos aplicar violações de andada e não estamos fazendo isso. E eu não entendo o motivo. Esses árbitros são incríveis, fazem um ótimo trabalho e têm um milhão de coisas para observar. Porém, a base é o trabalho de pés e precisamos marcar andada. O jogo será muito melhor assim”, completou Steve Kerr.

