Após trocas, Mavericks pode estender contrato de jogadores

O Dallas Mavericks deve focar na renovação de contrato de alguns jogadores após o prazo de trocas da NBA. A franquia do Texas finalizou a trade deadline com mudanças importantes no elenco. Ainda assim, a meta da diretoria é manter nomes que não saíram. Dentre eles, PJ Washington e Daniel Gafford, segundo Michael Scotto, do site HoopsHype.

“Washington e Gafford estarão no último ano de seus contratos durante a temporada 2025/25. Nesta offseason, os representantes dos jogadores devem iniciar conversas de extensão com a diretoria do Mavericks”, informou o jornalista.

Os jogadores chegaram ao Mavericks na temporada passada. Portanto, foram importantes para o time que chegou às finais da NBA em 2024. Nos playoffs, Washington teve médias de 13 pontos e 6.6 rebotes, enquanto Gafford teve nove pontos, 5.5 rebotes e 1.5 toco.

Em 2024/25, eles seguiram presentes na rotação do técnico Jason Kidd. No entanto, ambos os jogadores sofreram lesões e se tornaram desfalques do Mavericks na temporada. O pivô está fora por uma lesão no joelho e tem retorno previsto somente para abril. O ala-pivô, enquanto isso, pode retornar esta semana, após um entorse no tornozelo.

Os desfalques dos jogadores, inclusive, tem dificultado a reta final de temporada do Mavericks. Além dos dois, aliás, nomes importantes como Anthony Davis e Caleb Martin também estão fora por lesões. Assim, o Mavs ocupa a décima posição do Oeste e tem se distanciado da zona de playoffs.

Então, antes de estender o contrato dos jogadores, a prioridade do Mavericks é se recuperar. Em especial, após as trocas visando o título da NBA.

Para se recuperar, a maior expectativa do Mavericks é contar com os reforços do prazo de trocas: Davis e Martin. Por enquanto, eles ainda se recuperam de lesão, mas devem ser os titulares de garrafão, assim que voltarem. Segundo Kidd, o atleta está perto de voltar às quadras.

O pivô Anthony Davis, por fim, está fora desde sua estreia pela franquia. Na ocasião, ele marcou 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos, tendo uma estreia excepcional pela franquia. Entretanto, sofreu uma distensão no adutor.

Por enquanto, não há uma data determinada para seu retorno, mas o Mavs listou que o jogador está fora pelo menos até 7 de março. Kidd, por sua vez, afirmou que ele está progredindo bem.

