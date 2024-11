Técnico do Thunder vibra por estreia de Isaiah Hartenstein

Recém-chegado ao Oklahoma City Thunder, Isaiah Hartenstein finalmente esteve à disposição do técnico Mark Daigneault e fez sua estreia na última quarta-feira (20). O pivô tinha uma lesão na mão e esperou se recuperar totalmente para começar os trabalhos com a nova equipe. E a primeira impressão foi boa para o treinador.

“Ele foi ótimo. Trouxe muita energia para o jogo. Ainda temos 66 ou 67 jogos pela frente na temporada, então realmente não estamos preocupados”, disse Daigneault. “Quando um jogador ainda não jogou, não estamos focados em sua performance. É mais sobre colocá-lo de volta em quadra, reintegrá-lo, e ele fez um ótimo trabalho nisso. Achei que ele nos deu energia e vida. Temos nos esforçado aqui por uma semana e meia sem nenhum pivô. Os caras têm gastado muita energia física e mental em uma sequência difícil do calendário”.

“Só tê-lo de volta já nos deu energia. Além disso, a forma como ele jogou também trouxe energia. Foi empolgante tê-lo em quadra”, concluiu o técnico. O pivô marcou 13 pontos e pegou 14 rebotes na partida. Além disso, também contribuiu com quatro tocos.

Dessa forma, a volta do jogador veio em boa hora. Afinal, seu parceiro de time, Chet Holmgren, que vinha atuando no garrafão, está lesionado e deve perder boa parte da temporada. Assim, Hartenstein tem uma responsabilidade ainda maior.

Jalen Williams também comentou o “reforço” do Thunder. Para ele, Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren são diferentes, mas o retorno do pivô foi impactante.

Além disso, o técnico do Thunder também mencionou que Hartenstein não estará sujeito a uma restrição de minutos, algo que geralmente é comum para quem perdeu 15 jogos.

“Com a natureza dessa lesão, ele conseguiu manter seu condicionamento cardiovascular durante todo o período. Então, ele nunca chegou a sair de forma”, acrescentou o técnico. “Foi uma lesão no punho, e ele fez um ótimo trabalho durante todo o processo de retorno, ficando pronto. Não há nenhuma restrição para ele. Era mais uma questão de ritmo. E toda vez que eu o tirei do jogo, ele olhava para mim como quem dizia: ‘o que você está fazendo? Estou bem'”.

“Então, o gerenciamos um pouco no primeiro tempo, no terceiro quarto e no início do último, e ele parecia bem forte. Por isso, deixamos que fosse até o fim. Assim, achei que ele impactou bastante a partida”, completou.

O jogador foi um dos destaques do New York Knicks na última temporada, sobretudo durante os playoffs. Por isso, o Thunder assinou com Isaiah Hartenstein por US$87 milhões, e finalmente o jogador esteve disponível para o técnico Mark Daegnault.

