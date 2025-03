Técnico do Rockets surpreende ao falar de briga de Steven Adams

O técnico do Houston Rockets comentou a briga entre Steven Adams e Mason Plumlee. Os dois pivôs tiveram atrito durante a vitória do time texano sobre o Phoenix Suns, na noite da quarta-feira (12). De acordo com Ime Udoka, a discussão entre os jogadores não foi pior porque o neozelandês não quis.

“Não foi nada demais. Se Steven realmente quisesse lutar, ele poderia ter feito muito mais. Assim, pareceu que eles apenas se agarraram e caíram no chão. Achei que, no máximo, daria uma falta técnica. Então, fiquei surpreso que foram expulsos”, comentou o técnico do Rockets após o jogo.

A briga entre Steven Adams e Plumlee aconteceu no segundo quarto da partida. Os pivôs disputavam um possível rebote no arremesso de Jalen Green, no momento em que se enroscaram. A partir disso, a situação esquentou e o jogador do Suns empurrou o veterano de Houston.

Após o tumulto inicial, os dois caíram e começaram a lutar no chão. Alguns jogadores se afastaram, enquanto comissões técnicas e árbitros tentaram separar os veteranos. No fim, eles se afastaram e foram expulsos do jogo depois da confusão.

A arbitragem justificou a decisão de aplicar uma dupla falta técnica e expulsar Steven Adams e Plumlee. “As ações agressivas deles foram uma briga. Portanto, pela regra, faltas técnicas por briga resultam automaticamente em expulsão”, explicou o árbitro Tony Brothers.

Além do técnico do Rockets, quem também deu sua versão sobre a briga com Steven Adams foi Plumlee. Ao jornal Arizona Republic, ele comentou que queria desestabilizar o pivô adversário. O veterano de Houston, afinal, é conhecido por seu empenho e luta dentro dentro de quadra, em especial, na disputa pelos rebotes.

“Ele vai para todos os rebotes, independentede ser de forma limpa ou não. Só senti que eles estavam sendo mais físicos do que nós. Então, fiz questão de acertá-lo na disputa pelo rebote”, comentou o pivô do Suns.

Apesar da ausência de Adams e Plumlee, o encontro entre Rockets e Suns não teve grandes mudanças. A equipe texana fez valer a boa fase e superou o time de Phoenix por 111 a 104. Assim, seguiu na quinta posição do Oeste. A franquia de Arizona, enquanto isso, permaneceu na 11ª colocação, fora da zona de play-in.

