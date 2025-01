Técnico do Rockets polemiza prêmio de Marc Gasol

O técnico do Houston Rockets polemizou ao falar de Marc Gasol. De acordo com Ime Udoka, o ídolo do Memphis Grizzlies não mereceu o prêmio de Defensor do Ano de 2012/13. Isso porque, ele não ficou sequer na seleção principal de defesa naquela temporada da NBA.

O comentário aconteceu antes do duelo entre Rockets e Grizzlies. Durante uma coletiva, Udoka foi questionado se usava Gasol como modelo defensivo para Alperen Sengun. Afinal, o pivô turco demonstra problemas na defesa desde que chegou na NBA. O técnico, porém, desconversou.

“Não, não mostramos Marc Gasol para Sengun”, respondeu o técnico do Rockets. “Se não me engano, ele ganhou o prêmio e não foi para o primeiro time. Foi um ano estranho. Achei estranho ele tenha ganhado. Lembro de ter jogador contra ele muitas vezes em San Antonio, mas vou deixar por aqui”, acrescentou.

Publicidade

O prêmio de Gasol em 2013 é de fato polêmico. Desde 1982/83, quando Defensor do Ano surgiu na NBA, nunca o ganhador ficou fora da principal seleção de defesa. A única exceção é o espanhol.

É importante ressaltar que a temporada teve uma das votações mais equilibradas para o prêmio. Dos 122 votantes, Gasol recebeu a preferência de 30. O segundo, LeBron James, ficou com 18 jornalistas. Além disso, outros 12 jogadores receberam ao menos um voto para o primeiro lugar.

Publicidade

No fim, o ídolo do Grizzlies totalizou 212 dos 605 pontos possíveis. LeBron, por sua vez, somou 149. Já Serge Ibaka ficou com 122.

Leia mais!

Nas seleções de defesa, por outro lado, Gasol não teve o mesmo apelo. Com 24 pontos, cada, Tyson Chandler e Joakim Noah foram os pivôs do primeiro time. O espanhol, enquanto isso, recebeu somente 12 pontos e ficou como o pivô da segunda equipe de defesa na temporada.

Publicidade

A situação inédito, porém, tem uma explicação. O prêmio e as seleções, afinal, são decididos por grupos de eleitores diferentes.

O Defensor do Ano, por exemplo, é votado por um painel de jornalistas e comentaristas esportivos credenciados. Esse painel inclui profissionais que acompanham e analisam a NBA ao longo da temporada. As seleções, enquanto isso, são decididas pelos 30 técnicos da NBA. Portanto, ‘bancas’ distintas que tiveram uma interpretação diferente.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA