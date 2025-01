Técnico do Mavericks reage após pior jogo de Klay Thompson

Klay Thompson teve seu pior jogo desde que chegou ao Dallas Mavericks. Na quinta-feira (9), diante do Portland Trail Blazers, o ala-armador marcou somente três pontos, quatro assistências e três rebotes. Nas bolas do perímetro, ponto forte do veterano, ele errou as quatro tentativas. Portanto, uma atuação decepcionante.

Afinal, com as ausências de Luka Doncic e Kyrie Irving, esperava-se que o camisa 31 pudesse ser o destaque. Porém, o resultado foram somente 21 minutos em quadra, antes do técnico Jason Kidd o tirar da partida. No fim, o treinador precisou comentar sobre a atuação em entrevista coletiva.

“Klay está bem. Apenas entendendo que somos uma equipe. Seus companheiros o ajudaram hoje e ele estará pronto para domingo”, respondeu Kidd.

Publicidade

Após a curta resposta, Kidd exaltou o restante do elenco. Enquanto Thompson teve uma noite desastrosa, o Mavs viu PJ Washington e Dereck Lively II liderarem com 23 e 21 pontos, além de 14 e 16 rebotes, respectivamente. No fim, o time venceu o Blazers por 117 a 116 e saltou para a quinta posição do Oeste.

“É uma grande vitória. Mostrou o caráter e a profundidade do time. Este grupo vai passar um tempo junto e encontrar ritmo, dar o seu melhor. A energia e esforço estão altos. Encontramos uma maneira de vencer hoje”, completou Kidd.

Publicidade

Leia mais!

Thompson

O jogo ruim foi prova da temporada instável de Klay Thompson no Mavericks. Principal reforço para 2024/25, o ídolo do Golden State Warriors está longe de atingir os números que o consagraram na NBA. Até o momento, ele tem médias de 13.8 pontos, 3.4 rebotes e duas assistências.

A maior decepção, porém, é em relação aos arremessos. Outrora conhecido por seu aproveitamento dos três pontos, Thompson vem de sua pior marca na carreira, com uma taxa de acerto de 38.1%.

Em novembro, no entanto, o camisa 31 minimizou o baixo acerto do perímetro. De acordo com ele, basta um jogo na temporada para mudar o panorama. Algo que, por enquanto, ele ainda não teve em 2024/25.

Publicidade

“Eu já passei por várias temporadas assim, quando você não consegue encontrar aquela consistência no arremesso. No entanto, aprendi que só uma grande atuação basta para mudar tudo. Só preciso de um jogo. Uma noite explosiva e, então, entro no meu ritmo. Houve um tempo em que me torturava depois de uma noite ruim. Mas, hoje, entendo que só preciso ter paciência”, explicou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA