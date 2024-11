Técnico do Lakers detona D’Angelo Russell: “Colocá-lo no banco era chance de vencer”

Após a derrota para o Memphis Grizzlies, na quarta-feira (6), o técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, criticou D’Angelo Russell. O armador terminou a partida no banco de reserva e com apenas 22 minutos em quadra. Ao justificar sua decisão, o treinador detonou a postura do jogador ao longo da partida.

“Nível de competição e atenção aos detalhes são algumas coisas que conversamos com D’Angelo Russell por semanas”, revelou o técnico do Lakers. “Às vezes, ele tem sido bom com essas coisas. Mas outras vezes, ele parece voltar a ter certos hábitos. Não foi como uma punição colocá-lo no banco, mas senti que para ter chance de vencer este jogo, esse era o caminho a seguir”.

Titular em todos os jogos sob o comando de JJ Redick, Russell terminou a partida com 12 pontos. No entanto, o armador acertou somente quatro de seus 12 arremessos tentados. Além disso, somou três assistências.

O jogador de 28 anos é uma aposta do novo comandante angelino. Muito criticado, Redick teria a missão de elevar sua confiança. Entretanto, seu início de temporada é pior do que as médias conquistadas na última campanha. Isso porque, em 2023/24, somou 18 pontos, 6.3 assistências e 41.5% nas bolas de três. Agora, em oito partidas, obtém 12 pontos, 5.8 assistências e 29.2% do perímetro.

Para fechar o confronto, o treinador optou por Gabe Vincent no quinteto em quadra. Da mesma forma, o calouro Dalton Knecht também ganhou mais minutos. Então, ele comparou o empenho destes jogadores ao de Russell.

“Gabe foi fantástico no primeiro tempo. Sobretudo, na defesa. Então, eu queria ver como seria. E, novamente, ele teve bons momentos. Dalton e Austin também tiveram algumas boas aparições”, disse Redick.

LeBron James carregou o Lakers em pontuação contra o Grizzlies. O camisa 23 marcou 39 pontos em sua melhor atuação na temporada. Porém, JJ Redick teceu elogios para alguns jogadores de rotação. O comandante falou sobre Gabe Vincent e destacou boas chances de Austin Reaves e o novato Dalton Knetch.

“Gabe, no primeiro tempo, especialmente na defesa, foi fantástico. Eu só queria ver como isso funcionaria. Dalton teve bons arremessos. Achei que Austin teve ótimas oportunidades. Não caíram. E, às vezes, esses erros podem mudar o ritmo, especialmente quando eles estão gerando arremessos de três livres nos cantos”, finalizou Redick.

Vale lembrar que Anthony Davis e Rui Hachimura, lesionados, não atuaram. Como resultado, LeBron James chamou a responsabilidade e anotou 39 pontos. Assim, ganhou elogios do técnico. “Acho que LeBron foi fantástico esta noite. Foi quem mais se destacou. Jogou duro. Ele tem quase 40 anos e foi o que jogou mais duro no nosso time. Isso diz muito sobre ele”.

A próxima partida do Lakers é contra o Philadelphia 76ers no início da madrugada de sábado (9) e será a primeira de uma sequência de três jogos seguidos da franquia em Los Angeles.

