JJ Redick lamenta fase do Lakers na NBA: “Estamos decepcionados”

A derrota do Los Angeles Lakers para o Detroit Pistons, na última segunda-feira (4), foi a terceira da equipe na temporada da NBA, acendendo um sinal de alerta para o técnico JJ Redick. Após o confronto, o treinador lamentou mais um revés e garantiu que todo o elenco está decepcionado com os resultados recentes.

JJ Redick explicou o Lakers precisa de mais intensidade na defesa para brigar na NBA. Por outro lado, o jovem treinador tentou ressaltar pontos positivos da equipe no duelo contra o Pistons.

“Estamos decepcionados. Se tem uma coisa que precisamos fazer, é começar o jogo melhor na defesa. Nós conversamos sobre como o Pistons é um time muito diferente em relação ao ano passado. É uma equipe que joga duro e tenta te movimentar no meio da quadra. Mas achei que nosso esforço no segundo tempo foi muito bom. Nosso terceiro quarto não foi perfeito, mas em termos de esforço, foi bom”, comentou.

LeBron James também falou sobre as três derrotas nas últimas quatro partidas. O astro pediu por mais foco da equipe nos dois lados da quadra.

“Temos que ser melhores em ambas as extremidades da quadra. Só isso. Há momentos em que somos bons, mas sem equilíbrio entre ataque e defesa. Então, são essas são coisas que ainda estamos trabalhando”, disse o veterano.

Anthony Davis foi o principal jogador do Lakers no início da era de JJ Redick como técnico na NBA. No entanto, o comandante não terá seu astro após a confirmação da lesão do pivô contra o Pistons.

Segundo a ESPN, a situação de Anthony Davis será avaliada dia a dia. Aliás, ainda existe chances do craque estar disponível para o confronto diante do Memphis Grizzlies, nesta quarta-feira (6).

“Vou conversar com meu treinador e tentar entender o que está acontecendo”, explicou Davis. “Tenho lidado com isso desde a offseason. Então, para ser honesto, meu objetivo para cada jogo é estar em quadra. Agora, vamos descobrir”.

Os números de Anthony Davis neste início de temporada são ótimos. Isso porque o pivô tem média de 32.6 pontos por partida. Além disso, o camisa 3 conseguiu regularidade para se manter em quadra até este momento somando 36.6 minutos em quadra.

