Anthony Davis agrava lesão e é desfalque no Lakers

A lesão de Anthony Davis se agravou e o pivô deve ser desfalque do Los Angeles Lakers nos próximos jogos. O astro estava fazendo mais uma grande apresentação contra o Detroit Pistons, na segunda-feira (4), chegando a marca dos 37 pontos. Mas, no último quarto, machucou seu pé esquerdo.

“Vou conversar com meu treinador e tentar entender o que está acontecendo”, disse Davis após o jogo. “Tenho lidado com isso desde o verão, para ser honesto, e meu objetivo para cada jogo é estar em quadra. Eu só caí direto no ponto que está doendo. Então, vamos descobrir”.

De acordo com a ESPN, Davis ainda não está 100% fora do jogo dos Lakers contra o Memphis Grizzlies na quarta-feira (6), para encerrar a sequência de jogos fora de casa. No entanto, com o problema no pé afetando o All-Star desde o final da última temporada até as Olimpíadas de Paris, sua situação será avaliada dia a dia.

Publicidade

Davis recebeu um passe de LeBron James para pontuar, restando quase cinco minutos para o término da partida. Assim, reduziu a diferença para sete pontos. Mas, na volta para a defesa, o pivô sentiu o tornozelo. Após tratamento em quadra, conseguiu continuar no jogo, mas não foi mais tão efetivo quanto antes.

LeBron James, que terminou com 20 pontos, 11 assistências e oito rebotes, jogando 40 minutos, foi questionado sobre o que a possível ausência de Davis poderia significar para Los Angeles.

Leia mais!

“Não sei”, disse James. “Estou vivendo segundo a segundo”. Enquanto um repórter continuava a perguntar, Davis, que estava de pé ao lado de James, interveio. “Ele não está fora”, falando sobre si mesmo.

Publicidade

“Não jogo o jogo do ‘se'”, continuou LeBron. “Vamos seguir o que AD disser e ver como ele se sente nos próximos dias. Mas não precisa ser um cientista para saber o impacto de sua ausência”.

Anthony Davis tem números expressivos em 2023/24. Isso porque em sete jogos disputados, obtém médias de 32.6 pontos, 11.6 rebotes, 1.7 toco, além de 57.1% nos arremessos de quadra. O craque, aliás, é cestinha da NBA no momento.

“Somos dois times diferentes agora”, disse Anthony Davis. “Um jogo, somos esse time que mostra que pode ser um dos melhores da liga. No seguinte, somos esse time ruim. Então, precisamos ser melhores. Precisamos jogar os 48 minutos completos, e não podemos continuar assim se vamos fazer alguma coisa neste ano”.

Publicidade

O técnico do Lakers, JJ Redick, também se manifestou sobre o problema físico do seu melhor jogador na temporada.

“Estamos todos bravos”, disse Redick, perguntado sobre o humor de sua equipe após a partida de segunda-feira. Agora, o Lakers espera para saber a real gravidade da lesão de Anthony Davis e como jogar com o desfalque.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA