Cade Cunningham faz triplo-duplo e Pistons supera Lakers

O momento virou a favor do Detroit Pistons na temporada 2024/25. Após iniciar a campanha com quatro derrotas, a franquia se recuperou e conquistou duas vitórias consecutivas. A última diante do Los Angeles Lakers, com direito a triplo-duplo de Cade Cunningham para liderar o Pistons ao triunfo por 115 a 103, nesta segunda-feira (4).

Durante 35 minutos em quadra, Cade Cunningham conseguiu 17 pontos, 11 rebotes e 11 assistências na vitória do Pistons diante do Lakers. Ainda assim, ele não foi o cestinha. O principal pontuador, afinal, foi Jaden Ivey. Isso porque ele anotou 26 pontos e teve um aproveitamento de 62.5% nos arremessos.

Pelo time angelino, Anthony Davis teve mais uma grande atuação. Em 39 minutos, o astro conseguiu 37 pontos e nove rebotes. Porém, não o suficiente. Principalmente, porque o banco de reservas do Lakers somou para somente dez pontos. Assim, a equipe ficou completamente refém do quinteto titular.

Com as dificuldades do Lakers, o Pistons controlou o jogo desde o início. No primeiro quarto, a equipe assumiu o controle e ditou o ritmo com uma defesa sólida. Desse modo, o time mandante chegou ao fim do período com 11 pontos a frente, vencendo por 33 a 22.

No quarto seguinte, Detroit continuou explorando as brechas defensivas do Lakers. Principalmente, no garrafão. Jaden Ivey, então, conseguiu dez pontos no quarto e seguiu liderando a vitória parcial da sua equipe. Do outro lado, o Lakers melhorou ofensivamente. Mas sentiu a fragilidade na segunda unidade. Com isso, o intervalo chegou com o Pistons vencendo por 67 a 53.

Na volta dos vestiários, o Lakers ensaiou uma reação. Com uma rotação menor, a equipe da Califórnia controlou o ataque do Pistons e o reduziu a 16 pontos no terceiro quarto. Assim, conseguiu reduzir bastante a desvantagem, com o período terminando em 83 a 77 para os mandantes.

No último período, porém, o Lakers não conseguiu manter a boa defesa. Isso principalmente após Anthony Davis sentir uma lesão no tornozelo esquerdo. Com isso, bastou o Pistons controlar a vantagem para vencer a sua segunda partida consecutiva.

Após o resultado, a avaliação no vestiário do Lakers foi geral. A equipe pecou na defesa e permitiu que o Pistons aproveitasse nas jogadas de transição. O técnico JJ Redick, assim, reforçou a necessidade de maior atenção defensiva e tomou como exemplo o bom desempenho no terceiro quarto.

“Eu diria que, se tivesse que escolher um ponto, é que precisamos começar o jogo com mais esforços defensivos. O Pistons joga muito forte. É um time que tenta acelerar o jogo e se move bastante na meia quadra. Achei que nosso esforço no terceiro quarto foi, de certa forma, um modelo”, considerou.

Davis, por sua vez, comentou sobre a instabilidade do Lakers. Enquanto em alguns jogos a equipe se mostra uma das melhores, em outros não mantém o nível. “Em um jogo, somos uma das melhores equipes da liga. No próximo, nem sei quem somos. Então, temos que melhorar”, lamentou o craque.

Agora, o Lakers conta com quatro vitórias e três derrotas. Na quarta-feira (6), a equipe visita o Memphis Grizzlies. Por outro lado, o Pistons alcançou sua terceira vitória em oito jogos. Agora, visita o Charlotte Hornets na mesma data.

