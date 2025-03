Técnico do Lakers critica defesa após derrota para o Bulls

JJ Redick, técnico do Los Angeles Lakers, não poupou críticas com a equipe após a derrota para o Chicago Bulls, no último sábado (22). O time da Califórnia perdeu por 31 pontos de diferença, deixando o adversário marcar 146, em casa. A partida ainda marcou a volta de LeBron James às quadras, após uma lesão na virilha.

“A disposição e a mentalidade não estavam lá. Não sei se assumimos que, por termos todos de volta, as coisas seriam como há três semanas, mas não é assim que funciona. Essa foi a pior atuação da nossa defesa, talvez em todo o ano, mas com certeza nos últimos três meses”, disse Redick após o jogo.

Depois da chegada de Luka Doncic, o Lakers chegou a ter 18 vitórias nas últimas 20 partidas. No entanto, com a lesão de LeBron e um calendário apertado, com seis jogos em oito dias, enfrentando Milwaukee Bucks, Denver Nuggets e Boston Celtics, as coisas pioraram. Agora, porém, com seu principal jogador de volta, há a expectativa de retomar a boa fase.

Assim, o Lakers está bem encaminhado para ir aos playoffs. São 43 vitórias em 70 partidas, o suficiente para a quarta colocação numa disputada Conferência Oeste. No entanto, a equipe só está três jogos na frente do sétimo colocado, o Los Angeles Clippers.

Então, a má notícia é que Los Angeles tem uma tabela difícil nos jogos remanescentes. São duas partidas contra Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, além de embates contra Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Dessa forma, caso as coisas não deem certo, a franquia pode perder posições na tabela, às vezes até para esses mesmos adversários que irá enfrentar.

Desde a pausa para o All-Star Game, o Lakers tem a quinta melhor defesa da NBA. Por isso, os 146 pontos sofridos contra o Bulls surpreenderam. Além disso, Chicago chamou atenção ao marcar 40 pontos no terceiro e no último período.

Mesmo com a derrota para o Bulls, o técnico do Lakers indicou que as coisas devem melhorar nos próximos dias, com mais tempo para treinar e o retorno de LeBron.

Além disso, de acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, o Los Angeles Lakers vai fazer algumas mudanças. Próximo dos playoffs da NBA, a direção do Lakers tem decisões a serem feitas em seu elenco e vai dispensar dois jogadores. O pivô Alex Len e o ala Cam Reddish devem deixar o time de Los Angeles, enquanto Jordan Goodwin ficaria com um contrato regular.

