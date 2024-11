Técnico do Knicks sobrecarrega titulares no início de temporada

Nas última temporadas, Tom Thibodeau, recebeu críticas por exagerar na minutagem de seus atletas em quadra. A insistência do técnico do New York Knicks em rotações curtas geram discussões sobre lesões em jogadores titulares durante a longa temporada da NBA. Em 2023/24, os números mostram que a filosofia segue a mesma.

Por um lado, Thibodeau demonstra muita confiança em seus titulares. No entanto, o quinteto inicial passa muito tempo em quadra. Pensando na pretensão do Knicks, o início com quatro vitórias e cinco derrotas é ruim,. Isso porque o time se reforçou com Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns na busca pelo título do Leste.

Dessa forma, a carga de minutos não está sendo eficiente para uma campanha positiva neste início. Além disso, existe um forte risco do técnico do Knicks estar desgastando os titulares no começo da temporada. Algo criticado por analistas últimos anos, acusando a equipe de perder força no momento mais importante do ano: os playoffs.

Publicidade

Prova disso são os números. Mikal Bridges é o jogador com mais tempo em quadra, com média de 37.8 minutos por partida. Logo em seguida, aparecem outros titulares do técnico do Knicks nesta temporada: Josh Hart (36.7), OG Anunoby (3), Jalen Brunson (34.9) e Towns (32.9).

Leia mais!

Em contrapartida, somente outros três jogadores da rotação do Knicks soma dígitos duplos de média em minutos. Miles McBride [26.8] vem sendo o sexto homem do time, Cameron Payne tem 15.4 e Jericho Simc 13.2. Assim, a equipe vem repetindo o padrão de poucas mudanças das últimas temporadas.

Publicidade

Além das poucas mudanças na equipe, outra marca de Thibodeau em seus times é a força na defesa. Após o início ruim, o treinador fez uma cobrança para os jogadores depois da derrota contra o Indiana Pacers levando 132 pontos.

“Nós desistimos de muita coisa. Se você não desafiar os arremessos, eles vão fazer. Não cobriram a linha. Temos que consertar isso, e temos que consertar rápido. Então, precisamos ser fortes em ambos os lados da bola. Portanto, se dependermos apenas do ataque, não seremos um bom time”, comentou.

Publicidade

Por fim, os próximos jogos do Knicks são contra rivais da conferência leste. A equipe duela contra o Philadelphia 76ers, nesta terça-feira (12), e no dia seguinte retorna à quadra para enfrentar o Chicago Bulls.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA