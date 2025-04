Técnico do Knicks pode ser demitido em caso de fracasso nos playoffs

O técnico do New York Knicks, Tom Thibodeau, não está 100% seguro no cargo e pode ser demitido em caso de decepção nos playoffs. Eleito como Treinador do Ano em sua passagem pela franquia e com um trabalho que dura desde 2020/21, o veterano comandante pode cair ao fim de 2024/25. Então, isso deve aumentar a pressão por uma forte campanha da equipe.

A informação é do jornalista Ian Begley, do canal SNY. No programa The Putback, ele afirmou que os playoffs desse ano podem ser mais importantes em Nova York do que se fala.

“O que sei é que existe uma forte possibilidade de mudança em caso de uma queda para o Detroit Pistons na primeira rodada dos playoffs. Aliás, acho que se o time não conseguir ser muito competitivo contra o Boston Celtics, essas mudanças ainda vão acontecer”, revelou o insider.

Apesar de uma campanha com 51 vitórias e o terceiro lugar do Leste, o Knicks lidou com algumas crises e problemas ao longo do caminho. Um deles, em particular se perpetuou ao longo de toda a temporada. Afinal, o time foi incapaz de competir contra as maiores forças da NBA de maneira consistente.

A franquia enfrentou Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder em dez ocasiões na campanha de 2024/25. Em todas elas, o time saiu derrotado. Um capítulo importante ocorreu na última sexta, quando enfrentou Cleveland, que já não lutava por nada na campanha. O time de Nova York, por outro lado, ainda tentava garantir a terceira posição. Mas perdeu o jogo levando uma grande virada.

Tudo isso mexeu com o status de um time que chegou como possível grande concorrente do Celtics no Leste. Esse é um ponto que Begley também cita em seu programa. Afinal, uma possível demissão de Thibodeau pouco falada no começo de 2024/25.

“Eu lembro que no início desse ano, chegaram a me perguntar sobre o trabalho de Thibodeau e se havia algum risco. Naquele momento, não havia qualquer rumor ou boato de uma possível demissão. Mas o que posso dizer é que essa noção mudou. Ao menos foi o que senti em conversas com algumas pessoas de dentro da franquia. Então, os playoffs vão representar uma grande aposta para o técnico veterano do Knicks, que corre riscos de ser demitido”, concluiu.

Pela classificação, o Knciks entra como favorito na série contra Detroit. Porém, poucos acreditam que o time seja capaz de eliminar o Boston Celtics em uma eventual série de segunda rodada. Todas essas noções devem levar a uma importante pós-temporada se desenrolando no Madison Square Garden.

O próprio ciclo de demissões inesperadas da liga também pode fortalecer uma mudança. Por exemplo, as informações do portal The Athletic de que a demissão de Taylor Jenkins no Memphis Grizzlies, encorajaram o proprietário do Denver Nuggets a tomar uma decisão mais ágil sobre o futuro de Michael Malone e Calvin Booth.

