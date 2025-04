“Knicks tenta manipular jogos dos playoffs da NBA”, acusa insider

Restando apenas dois jogos para o fim da fase regular, o New York Knicks já tem mando de quadra garantido nos playoffs da NBA. No entanto, para L. Edwards, do site The Athletic, a equipe estaria escolhendo seu primeiro adversário na pós-temporada. Portanto, uma espécie de manipulação para enfrentar o time que prefere no mata-mata da liga.

Na quinta-feira (10), o Knicks perdeu para o Detroit Pistons em um de seus jogos finais da NBA antes dos playoffs. O rival, sexto colocado da Conferência Leste, é justamente um dos candidatos a fazer uma série de primeira rodada contra o time de Nova York. O outro é o Milwaukee Bucks, que ocupa a quinta posição.

Outro fato importante para a classificação final do Leste é que Pistons e Bucks se enfrentam nos dois últimos jogos. Portanto, pode haver uma mudança na sexta posição. Então, quem terminar nesta colocação, pode encarar o Knicks nos playoffs. Para o jornalista, o desejo do time do técnico Tom Thibodeau é enfrentar Milwaukee.

“O Knicks tenta manipular os jogos dos playoffs da NBA nesta reta final? Estaria tentando fazer a sua parte para marcar um encontro com Milwaukee na primeira rodada? (OG) Anunoby, (Josh) Hart e (Mitchell) Robinson estão fora do jogo em Detroit. O Pistons precisa vencer seus últimos jogos contra o Bucks para garantir a quinta colocação. Nova York, por sua vez, enfrenta o Cavaliers na sexta-feira”, disse o jornalista.

A fala de Edwards veio antes da partida entre Knicks e Pistons em que o time de Michigan levou a melhor. Além disso, ele destaca que, para não depender do Bucks vencer Detroit nos dois encontros, Nova York, ao perder seus últimos dois jogos, pode cair para a quarta posição.

Isso porque o Indiana Pacers, que vem logo atrás, tem apenas uma vitória a menos. Então, caso vença seus jogos, poderia ultrapassar o rival e terminar em terceiro.

Neste caso, o Knicks pegaria o quinto colocado do Leste. No momento, é o Bucks, que tem duas vitórias a mais que o Pistons. Assim, caso o Bucks vença uma das duas partidas contra Detroit, assegura o quinto lugar.

Atualmente, o Knicks tem 50 vitórias e 30 derrotas e o Pacers 49 triunfos e 31 reveses. Enquanto isso, o Bucks venceu 46 jogos e perdeu 34 e o Pistons acumula 44 vitórias 36 derrotas. Veja a situação em resumo:

– (4º) Knicks x Bucks (5º): Nova York perde seus dois jogos, Bucks vence ao menos um e Pacers vence seus dois

– (4º) Knicks x Pistons (5º): Nova York perde seus dois jogos, Detroit vence o Bucks duas vezes e Pacers vence os seus

– (3º) Knicks x Bucks (6º): Nova York vence ao menos um jogo e o Bucks perde duas vezes para o Pistons

– (3º) Knicks x Pistons (6º): Detroit perde ao menos um jogo para o Bucks e Nova York vence pelo menos um

Ou seja, para o Knicks se livrar do time de Cade Cunningham e companhia, precisa contar com uma combinação de resultados. Além de não vencer mais na fase regular, o Bucks teria que perder os dois duelos contra o Pistons.

Por fim, nesta sexta-feira, os comandados de Thibodeau encaram o Cavaliers, que tem a melhor campanha do Leste. Cinco titulares do Knicks são dúvida para o jogo. Assim, endossando ainda mais a tese do jornalista do The Athletic.

