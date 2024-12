O Miami Heat faz grande começo de temporada na NBA. Atualmente, a equipe tem só nove vitórias em 19 jogos. Assim, uma das grandes decepções para o Heat tem sido Bam Adebayo e o pivô levou um puxão de orelha do técnico Erik Spoelstra. O jogador foi mal na derrota para o Boston Celtics, na última segunda-feira (2).

Adebayo anotou 15 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Mas o jogador acertou apenas seis de seus 18 arremessos (33.3%). Além disso, do perímetro, foi apenas um acerto em quatro tentativas.

Embora fases ruins aconteçam, a de Adebayo tem sido atípica. Em especial, dentro do garrafão. Na última temporada, o craque converteu 57.3% dentro nesta área, mas na atual campanha, esse número caiu para 46.2%. Contra o Celtics, por exemplo, acertou apenas quatro de 11 tentativas no garrafão. Ademais, mesmo próximo ao aro, converteu uma de quatro.

Apesar do bom histórico neste tipo de arremesso, seu desemepenho piorou em 2024/25. Então, até o técnico Erik Spoelstra admitiu que “não dá para explicar” a má fase.

“Ele construiu sua carreira sendo capaz de acertar esses arremessos e fazer parecer fácil”, disse Spoelstra. “Então, é uma daquelas fases que, às vezes, você não consegue explicar”.

Além do técnico do Heat, Bam Adebayo também falou sobre a fase pessoal e do time. Afinal, ninguém de Miami foi bem contra o Celtics, com a equipe acertando apenas 35.6% de quadra. Nas bolas de três, foram apenas oito de 35 tentativas certas, resultando em um aproveitamento de 22.9%.

“Erramos muitos arremessos que devíamos acertar. Isso tem acontecido muito nesta temporada”, disse Adebayo à imprensa após o jogo.

Dessa forma, até agora, o pivô tem médias de 15.6 pontos, 9.8 rebotes e 4.9 assistências por jogo, com um aproveitamento de 41.9% nos arremessos de quadra. É seu pior ano em pontos desde a temporada 2019/20, quando teve média de 15.9 pontos por jogo. Desde então, o ele sempre foi All-Star, além de várias seleções ao melhor time de defesa da liga.

Adebayo foi parte do time campeão das Olimpíadas poucos meses atrás. Além disso, na última temporada, o atleta teve médias de 19.3 pontos e 10.4 rebotes por jogo, com 52.1% nos chutes de quadra. Pra coroar o bom ano, ficou em terceiro na votação para defensor do ano. Até por isso, a surpresa com seu ano ruim até aqui.

