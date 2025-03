Técnico do Bulls ainda quer contar com Lonzo Ball

Lonzo Ball segue com problemas físicos no Chicago Bulls, mas o técnico Billy Donovan ainda deseja contar com o armador na atual temporada. O jogador não atua desde o final de fevereiro e já são sete partidas sem entrar em quadra. Isso porque ele sofreu uma lesão no pulso. No entanto, antes da derrota para o Houston Rockets, no sábado (15), o treinador afirmou aguardar seu retorno ainda em 2024/25.

“Acho que a intenção dele e o que está fazendo agora é apenas tentar voltar a jogar. Os médicos não estão dizendo: ‘você tem que ficar de fora da temporada’. Mas, vai depender de quando ele sente que pode fazer coisas na quadra com as quais se sente confortável”, disse Donovan.

O duelo contra o Rockets foi o primeiro de uma sequência de seis jogos do Bulls fora de casa. Ball não viajou com a equipe. Portanto, é um indicativo que ele não deve voltar a atuar antes dessas partidas. A equipe ainda tem 15 partidas para disputar na atual campanha.

Publicidade

Enquanto isso, o técnico do Bulls garantiu que ainda não há planos para Lonzo Ball passar por cirurgia na próxima offseason da NBA. Então, não há indícios de uma lesão tão grave como outras que ele já passou na carreira.

Afinal, Ball tem lutado contra contusões durante sua passagem em Chicago. Um problema no joelho o manteve fora das quadras de janeiro de 2022 até outubro de 2024. Assim, a franquia deve tratar com cautela seu retorno.

Leia mais!

Desde que retornou à equipe, nesta temporada, Ball disputou 35 jogos. Como resultado, tem médias de 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências. Enquanto isso, converteu 36.6% dos arremessos de quadra, sendo 34.4% do perímetro.

Publicidade

Apesar do problema atual no pulso, Lonzo Ball se mostrou feliz em poder jogar novamente. Em entrevista recente portal Heavy Sports, o armador relembrou seu período longe do basquete e as dúvidas sobre a continuidade de sua carreira.

“É uma benção, para ser honesto. Muitas pessoas me descartaram e por um bom motivo. Muitas pessoas não achavam que eu estaria aqui agora, ainda jogando basquete. Mas quem estava do meu lado acreditava. Eu senti isso. A jornada me tornou mais forte. Pude mergulhar um pouco mais em mim mesmo, longe do basquete com o tempo livre. Então, acredito que saí disso um homem melhor. Só de poder jogar de novo, estar lá e fazer as coisas que amo fazer, me sinto feliz”, comentou.

Publicidade

Por fim, vale lembrar que Ball assinou uma uma extensão de contrato de dois anos e US$20 milhões com o Bulls. Além disso, o segundo ano do novo vínculo será com opção da franquia.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA