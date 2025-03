Bulls perde Ayo Dosunmu pelo resto da temporada da NBA

O ala-armador Ayo Dosunmu está fora da temporada da NBA pelo Chicago Bulls. De acordo com a franquia, o jogador terá que passar por cirurgia por conta de uma lesão no ombro esquerdo. Desse modo, ele perderá os 22 jogos restantes da equipe pela campanha 2024/25.

Dosunmu desfalcou o Bulls pela lesão no ombro em 22 de fevereiro. Ao todo, foram três partidas fora, até que o jogador retornou diante do Toronto Raptors, na sexta-feira (28). Na ocasião, ele marcou 11 pontos em 23 minutos. No entanto, ainda não estava 100%.

Durante os dias do ala-armador fora, o técnico do Chicago Bulls na NBA deu alguns detalhes sobre a lesão. De acordo com Billy Donovan, Dosunmu já vinha tendo problemas no ombro esquerdo há um tempo. Desse modo, a contusão foi se agravando ao passar do tempo.

“O ombro dele está bastante dolorido. Há uma instabilidade no ombro que ele precisa gerenciar. Se não, essa instabilidade volta a se manifestar em alguns momento”, contou Donovan.

Com o problema presente, o Bulls optou pela cirurgia de Ayo Dosunmu na NBA. De acordo com a equipe média, “após sofrer com a contusão no ombro esquerdo e passar por novas avalições do time médico e de treinamento, o ala-armador será submetido a uma cirurgia e ficará fora da temporada”.

Dosunmu está em sua quarta temporada na NBA. Com médias de 12.3 pontos, 3.5 rebotes e 4.5 assistências, ele é reconhecido por ser um jogador físico e com boa capacidade para infiltrar no garrafão. O ala-armador, aliás, está sob contrato no valor de US$ 7 milhões, com acordo de US$ 7.5 milhões para 2025/26.

Com o ala-armador fora, o Bulls terá que achar um substituto para ele na NBA. Por enquanto, a principal opção de Donovan é Tre Jones. O ex-San Antonio Spurs tem médias de 7.8 pontos, 2.2 assistências e 1.9 rebote, além de 37.5% dos três pontos na temporada.

Por fim, o desfalque de Dosunmu é mais um que o Bulls tem que lidar. O pivô Nikola Vucevic, por exemplo, perdeu seu quarto jogo neste domingo (2), por conta de uma distensão na panturrilha direita. O ala Patrick Williams, enquanto isso, está fora desde 12 de fevereiro por uma contusão no tendão do quadríceps direito.

O Bulls, desse modo, ocupa a décima posição do Leste. Portanto, disputa ainda uma vaga para o play-in pelo terceiro ano seguido.

