Suspenso e sem definição, Jimmy Butler faz piada sobre Heat

Enquanto Jimmy Butler segue suspenso pelo Miami Heat, o astro faz piada com a própria situação. Após a equipe o penalizar pela terceira vez no mês, Butler tenta lidar com a perda de salários com humor. De acordo com o Heat, o jogador está fora, pelo menos, até a trade deadline da NBA.

Ou seja, contabilizando todos os jogos que ficou e vai ficar longe das quadras, Butler terá de pagar quase US$6 milhões em multas ao Heat. Não que seja novidade na liga, pois outros jogadores já passaram por algo similar.

Ben Simmons, em 2022/23, pagou cerca de US$19 milhões ao Philadelphia 76ers quando pediu troca e não foi atendido prontamente. Como resultado, o time de Philadelphia só o negociou na trade deadline de 2023.

Jimmy Butler sabe que está suspenso pelo Heat, mas evita reclamações. Pelo contrário. Como entende que deve sair em breve e o time de Miami já baixou a pedida por ele, o ala brinca com a situação.

No vídeo abaixo, ele simula que seu cartão foi recusado. Então, um falso atendente diz: “No momento, o senhor está desempregado, então seu cartão não funciona, senhor. Desculpe”.

Jimmy Butler trolling after his card declined Publicidade “You’re currently unemployed, so your card doesn’t work sir. Sorry.” 😂😂😂 (h/t @HeatCulture13 ) pic.twitter.com/SjmAjQ3pb0 — NBACentral (@TheDunkCentral) January 29, 2025 Publicidade

Jimmy Butler era o principal jogador do Heat nos últimos anos. Apesar de o elenco não ser forte o bastante, ele conseguiu fazer o time brigar nos playoffs. Assim, foi às finais da NBA por duas vezes. Perdeu ambas, mas havia a ideia de que, com reforços, seria possível lutar pelo título.

Os reforços não chegaram. Pelo contrário, o Heat perdeu vários jogadores importantes na rotação, como Gabe Vincent, Max Strus e Caleb Martin. Então, antes de a temporada 2024/25 começar, Pat Riley (presidente da equipe) e Butler entraram em “colisão”.

Butler afirmou que se estivesse saudável, Boston Celtics e New York Knicks “estariam em casa” nos playoffs de 2024. Riley, então, mandou o jogador “calar a boca e jogar basquete”.

O resultado foi um Butler monossilábico na reapresentação do Heat. Ao contrário dos anos anteriores, não usou penteados diferentes nem fez piadas. Disse que jogaria de forma séria.

Suspensões

Jogou, mas até certo ponto. Quando os rumores de troca voltaram, no fim de dezembro, ele pediu negociação, de forma oficial, a Micky Arison, dono do Heat, além de Riley. Nos jogos seguintes, mostrou que não estava tão disposto a jogar no mesmo nível e o Heat o suspendeu pela primeira vez.

Butler voltou às quadras após sete jogos, mas perdeu voo para Milwaukee com o resto do grupo. Assim, o time o suspendeu por mais duas partidas. Quando retornou aos treinamentos, entretanto, ele recebeu a notícia que seria reserva contra o Orlando Magic.

Ele deixou a quadra sem falar com ninguém e o Heat o suspendeu pela terceira vez apenas em janeiro. Agora, por tempo indeterminado.

Troca

Ainda suspenso pela primeira vez, Jimmy Butler disse ao Heat que queria jogar em qualquer lugar na NBA, fora Miami. Desde então, o time vem recebendo propostas de algumas equipes.

Enquanto isso, o atleta “circulou” quatro destinos preferidos: Houston Rockets, Phoenix Suns, Golden State Warriors e Dallas Mavericks.

Por enquanto, são apenas rumores. Mas é quase certo que Jimmy Buter não veste mais a camisa do Heat.

