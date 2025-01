Warriors volta a conversar com Heat por Jimmy Butler

De acordo com Kevin O’Connor, do portal The Ringer, o Golden State Warriors está de volta na briga para obter uma troca pelo astro do Miami Heat, Jimmy Butler. Depois de algumas semanas com várias fontes indicando que a franquia de San Francisco não tentaria a contratação do astro, a equipe voltou a conversar com o time da Flórida. Após a nova suspensão do camisa 22, os rumores tomaram outros rumos.

O motivo para a mudança de postura do Warriors saiu durante a madrugada da terça-feira (28). Em participação em programa da ESPN, Brian Windhorst indicou que a franquia da Flórida poderia começar a diminuir o valor do ala. Afinal, o clima piorou muito em Miami com a mais nova suspensão por tempo indeterminado de Butler. Além disso, a equipe não recebeu qualquer oferta que a agradasse. Então, poderia diminuir o valor para facilitar as coisas.

Enquanto isso, segundo O’Connor, o Warriors estava novamente entrando nas negociações pelo astro. No mesmo dia, Shams Charania, da ESPN, confirmou que Golden State voltaria a conversar sobre uma troca por Butler.

“O que ouço é que existem dois times mais engajados por Butler no momento: Phoenix Suns e Golden State Warriors. A motivação de Miami aumentou desde que o astro foi suspenso ontem. Então, sua história por lá pode acabar na trade deadline da semana que vem”, garantiu o jornalista.

Além de ser a principal fonte de informações da NBA, foi Charania quem bancou toda a história desde o começo. Ele noticiou que o astro não estenderia seu contrato e se tornaria um agente livre na noite do Draft de 2024. Depois disso, publicou que a franquia estava ouvindo ofertas por ele. Aliás, insistiu na informação mesmo contestado pelo agente de Butler.

A informação sai no mesmo dia em que o jornalista Anthony Slater, do portal The Athletic, informou os jogadores de Golden State que mais estão disponíveis para troca. Eles são: Dennis Schroder, Buddy Hield, Kevon Looney e Gary Payton II.

Assim, no momento, as negociações entre Suns e Heat por Jimmy Butler, que envolvem mais vários times, está muito difícil e este cenário favorece o Warriors. O time de San Francisco tem mais ativos, mas a dúvida é se está disposto a negociá-los. Nomes como Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga foram citados como impeditivos para esse acordo há algumas semanas.

Além disso, outros times também foram citados ao longo do dia. Isso inclui: Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies e até o Philadelphia 76ers.

