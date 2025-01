De acordo com Vincent Goodwill, do Yahoo! Sports e da rádio SiriusXM NBA, o Philadelphia 76ers pode entrar na briga pela troca por Jimmy Butler. Segundo o repórter, é possível que a volta do veterano ao Sixers seja um pedido de Joel Embiid. Além disso, Goodwill revelou que a moeda de troca seria Paul George, que assinou com a equipe na última offseason. Em 2024/25, o ala vai receber US$49,2 milhões em salários, valor próximo aos vencimentos de Butler (US$48,8 milhões).

Segundo o jornalista, o presidente do Sixers, Daryl Morey, prometeu a George que o atleta não seria negociado no primeiro ano de contrato com a franquia. Portanto, isso seria um empecilho para o 76ers buscar uma troca por Jimmy Butler. Afinal, o outro atleta de salário elevado do time (Tyrese Maxey) é considerado inegociável.

“Ouvi dizer que o 76ers, discretamente, poderia ir atrás de uma troca por Jimmy Butler. Em tese seria uma negociação envolvendo Paul George. Acredito que Embiid, que ainda ama Jimmy, esteja pressionando os dirigentes da franquia. Mas, a direção do Sixers disse a George que ele não seria trocado no primeiro ano do acordo”, revelou o repórter.

O detalhe é que, na offseason passada, Jimmy Butler quase se reuniu com Joel Embiid em troca para o 76ers, mas a direção do Miami Heat rejeitou a proposta. De acordo com Goodwill, a ideia era que Butler voltasse ao Sixers em 2024/25. O ala jogou na Philadelphia durante a temporada 2018/19. Como resultado, o 76ers foi atrás de George, outro que estava na lista de desejos de Embiid.

A amizade entre Jimmy Butler e Joel Embiid sempre ficou clara na época em que jogaram juntos no 76ers, então quando houve a chance de uma troca com o Heat, era a chance de reparar um erro histórico. Isso porque o Sixers, em 2019/20, ao invés de estender com o ala, deu um novo contrato a Tobias Harris. Portanto, uma decisão que atrapalhou os planos da franquia em brigar pelo título da NBA.

No entanto, Embiid sempre respeitou a decisão da diretoria. Ao mesmo tempo, o pivô mantinha a amizade com Butler. Até que veio a chance de os dois se reunirem, mas não aconteceu.

Butler vive um imbróglio com o Heat. Afinal, o astro de 35 anos pediu para ser trocado, no início de janeiro. A relação entre o jogador e Pat Riley, presidente da franquia, não existe mais. Os dois eram amigos e sempre eram vistos conversando sobre o futuro do time. No entanto, desde as declarações de Riley (rebatendo o ala) para “calar a boca e jogar”, foram determinantes para a ruptura.

Somente neste mês, Butler foi suspenso três vezes pelo Heat por insubordinação e conduta inapropriada. Enquanto isso, o time de Miami recebe sondagens de outras franquias sobre uma eventual troca pelo veterano. O prazo final para negociações na NBA (trade deadline) é 6 de fevereiro. A equipe indicou que deseja jogadores que possam contribuir imediatamente, assim como jovens talentos e escolhas de Draft. É provável, portanto, que Butler nunca mais volte a jogar pelo Heat.

Contratos de Jimmy Butler e Paul George

Jimmy Butler: US$48,8 milhões nesta temporada e uma player option de US$52,4 milhões em 2025/26

Paul George: US$155 milhões nas próximas três temporadas e uma player option de US$55,6 milhões em 2027/28

