NBA: Valores de multas de Jimmy Butler assustam

Astro da NBA, Jimmy Butler está suspenso mais uma vez e os valores das multas estão subindo a cada jogo. Isso porque o Miami Heat determinou que o ala não vai atuar nas próximas quatro partidas (pelo menos) após deixar os treinamentos na segunda-feira (27). Eram cinco, mas ele já ficou de fora na vitória sobre o Orlando Magic 125 a 119.

Como resultado, a penalização para cada jogo que Butler ficar de fora, vai gerar multas de US$532.7 mil. Então, como o Heat vai fazer mais quatro partidas até a trade deadline (6 de fevereiro), a diretoria afastou o atleta até lá. É provável, portanto, que ele nunca mais volte a jogar pelo time de Miami.

Somando os cinco jogos, além dos outros nove (com valores diferentes), as multas para Jimmy Butler vão custar US$5.69 milhões enquanto estiver fora da NBA.

Publicidade

Desde Ben Simmons, quando ainda estava no Philadelphia 76ers, não acontecia algo similar. Na época, Simmons pagou cerca de US$19 milhões em multas por não atuar pelo Sixers e a Associação de Jogadores da NBA não teve o que fazer. Apenas quando ele saiu em troca para o Brooklyn Nets, o australiano parou de ver seu salário indo embora.

Simmons ficou fora de 47 jogos da temporada 2021/22 após pedir troca. Como o 76ers não precisava acelerar o todo o processo, a direção “segurou” a negociação. Afinal, o armador afirmou que não jogaria mais pelo Sixers. Assim foi feito. No entanto, as multas seguiram até a trade deadline da NBA de 2022. Apenas ali, ele foi para o Nets.

Publicidade

Leia mais

Agora, o grande problema para Jimmy Butler é só um: caso o Heat não veja a necessidade de trocar o ala, ele pode repetir Simmons e ficar fora até quando a direção quiser. Ou seja, ao fim da temporada, quando o contrato regular expira. E sua situação pode ser ainda pior, caso opte por seguir no acordo de US$52.4 milhões para 2025/26.

Para ter uma ideia do que representam os valores das multas de Butler, equivale ao salário de Russell Westbrook no Denver Nuggets em 2024/25. Além disso, é mais do que 341 jogadores de toda a NBA receberam, incluindo os de período de treinamento e dispensados, na atual campanha.

Publicidade

De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, o tipo da terceira suspensão em janeiro é diferente das outras. Até então, eram por insubordinação ou conduta inapropriada com a direção e o time. Agora, tem a ver com o fato de ele abandonar um treino e não se disponibilizar para o jogo contra o Orlando Magic, quando seria reserva de Haywood Highsmith.

Com ou sem Jimmy Butler em 2024/25, praticamente não tem diferença para o Heat em termos de resultado. Enquanto ele esteve em quadra, o time venceu 13 de 25 jogos (52% de aproveitamento). Sem Butler, Miami possui dez vitórias e dez derrotas (50%). No momento, o time é o sexto no Leste, posição que garante vaga direta aos playoffs.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA