Suns “segura” Mavericks, apesar de Luka Doncic

O astro Luka Doncic anotou 40 pontos na noite de sábado, mas o Phoenix Suns ficou com a vitória diante do Dallas Mavericks por 114 a 102. Apesar de o esloveno atingir seu 43° jogo na carreira com tal marca, o Mavs não conseguiu reduzir os estragos que Kevin Durant fez ao longo da partida. Afinal, Durant anotou 11 de seus 31 pontos no quarto período, garantindo o segundo triunfo na temporada 2024/25 da NBA.

Embora a diferença não tenha sido grande, Dallas jamais liderou após o primeiro quarto. Enquanto isso, Phoenix, que não contava com Bradley Beal e Grayson Allen, teve o calouro Ryan Dunn entre os titulares. O novato anotou 13 pontos em 21 minutos.

O início de jogo foi todo de Doncic, apesar de o Suns não permitir que o adversário abrisse vantagem. Apenas no primeiro período, o armador somou 13 pontos. Mas Phoenix, sendo consistente nos dois lados da quadra, não deixou Dallas liderar mais no embate.

No último quarto, por exemplo, o Mavericks encostou no Suns após sequência de Kyrie Irving. A diferença caiu para seis, restando pouco mais de nove minutos para o fim. No entanto, a equipe do Arizona anotou nove pontos sem resposta do Mavs e já liderava por 105 a 90. Doncic até tentou recolocar sua equipe no jogo, mas em vão.

Mas a noite era mesmo de Kevin Durant, que chegou aos 29 mil pontos na carreira. Ele precisava de 21 para atingir tal marca. Fez 31. Apenas outros sete jogadores na história da NBA superaram a pontuação.

“Superei algumas marcas desde que cheguei ao Suns. Então, tenho que dar crédito a todos que me ajudaran desde quando eu era um jovem na liga. Colegas que me passaram a bola, criaram situações para que eu pudesse pontuar, além de técnicos que criaram jogadas. Acho que, quando eu consigo marcas assim, penso muito neles”, afirmou. “Só estou grato por ter tido tantas pessoas boas que me ajudaram enquanto estou na NBA, quando precisei delas e me motivaram”.

Em três partidas na atual temporada, Durant possui médias de 28.7 pontos, 6.7 rebotes, além de um aproveitamento de 50% em três pontos (oito em 16).

Cheat code

Luka Doncic não conseguiu superar o Suns fora de casa, mas saiu de quadra com 40 pontos e dez rebotes pelo Mavericks. De acordo com o pivô Jusuf Nurkic, de Phoenix, o armador de Dallas é muito acima do normal.

“Eu sinto que alguns jogadores na liga usam o cheat code (nome usado para definir, no video game, que está utilizando algum código que impulsiona algo especial)”, disse o pivô. “Mas Luka Doncic, certamente, é um deles. Quando você olha para as estatísticas, é como se ele estivesse jogando NBA 2K. Às vezes, como Kevin Durant, Devin Booker, Nikola Jokic e, claro, Doncic. Então, alguns jogadores fazem 40 pontos, 15 rebotes e dez assistências e você não sabe de onde veio tudo isso. Mas ele é bom neste nível”.

Enquanto o Mavericks encara o Utah Jazz nesta segunda-feira, o Suns volta a enfrentar o Los Angeles Lakers na mesma noite. Por enquanto, Dallas possui uma vitória e uma derrota e Phoenix venceu dois de seus três jogos. Aliás, a única que perdeu foi justamente para o Lakers.

