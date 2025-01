“Suns não tem interessados em troca por Bradley Beal”, revela jornalista

O Phoenix Suns se mobilizou nas últimas semanas na busca por uma troca para Bradley Beal. Redirecionar o ala-armador, afinal, é um passo crucial para adquirir Jimmy Butler. Mas, com o fim da janela de transferências cada vez mais perto, a situação não evoluiu como esperado. Segundo Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, o mercado para o veterano pontuador simplesmente não existe.

“Phoenix está realmente esforçado no mercado, mas não tem interessados em Bradley. Não tem ninguém. E, além disso, o próprio atleta já avisou que só vai aceitar jogar em um candidato ao título. Uma pessoa próxima do negócio me garantiu que o veto só cai para um contender. Então, ao que tudo indica, essa história não vai a lugar nenhum”, revelou o experiente repórter

A passagem de Beal pelo Suns, do ponto de vista técnico, não é ruim. Mas a dificuldade do negócio está em outras questões. O ala-armador tem um longo histórico de lesões e US$110 milhões a receber pelas próximas duas temporadas. Para piorar, ainda controla a negociação porque possui o direito de vetar trocas que não o agradam. E Mannix garante que ele vai fazê-lo.

“Bradley, a princípio, estaria disposto a aceitar uma troca para uma equipe como Miami. Isso faz com que Jimmy seja possível para o Suns. Mas, se for um time abaixo desse nível competitivo, nada feito. Ele vetaria uma transação para jogar em um elenco em reconstrução, como Charlotte ou Detroit? A resposta, certamente, é sim”, cravou o jornalista especializado.

Meritocracia

O Suns vive um impasse essencial para achar uma troca viável para Bradley Beal, que ajude os dois lados. Phoenix tem que achar um time que dê algum tipo de ativo sem voltar contratos em longo prazo. Ou seja, provavelmente, estamos falando de alguém em reconstrução. Mas uma equipe nessa situação não interessa ao ala-armador. O empresário do atleta, Mark Bartelstein, admite que não é uma equação fácil.

“Bradley, antes de tudo, treinou duro demais para ter essa opção de veto. Mereceu isso e sabemos o quanto é valiosa. Mas isso quer dizer que não vai aceitar ser trocado para lugar nenhum? Não. Nós sempre temos a mente aberta e, por isso, estamos abertos a ouvir. Nesse momento, no entanto, não há nada em consideração”, garantiu o veterano agente da liga.

Bartelstein confirma que, por enquanto, não há nem um esboço de troca em andamento hoje. Então, Beal segue comprometido com o Suns e alheio às discussões externas. “A energia e foco de Bradley no momento estão voltados para ajudar Phoenix a vencer. Então, todas as especulações e as matérias publicadas por aí são só fruto da imaginação das pessoas”, concluiu.

Desencontro

Há quem conteste, no entanto, essa versão da total falta de interessados em Beal. O jornalista Brian Windhorst (ESPN), por exemplo, noticiou que o Chicago Bulls esteve em conversas recentes com o Suns em torno do ala-armador. Mas, na verdade, a sua motivação se ligava mais à ideia de ser um facilitador da troca de Butler do que interesse no jogador. A situação não evoluiu, mas foi um sinal positivo.

Então, por que a transação entre os times não foi em frente? A questão, como esperado, foi o próprio Beal. De acordo com Fred Katz, do site The Athletic, o atleta avisou que não abriria mão de sua cláusula de veto para jogar no Bulls.

